00:44 (мск), источник: ТАСС

Вильфанд прогнозирует теплую погоду на 1 мая в Москве

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Погода 1 мая в Москве будет теплая, но облачная, также возможен небольшой дождь. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Источник: Агентство «Москва»

«На 1 мая будет вполне теплая погода. Понизится давление, но все равно оно будет около или выше нормы. Облачно, вероятны небольшие кратковременные дожди», — сказал он.

Метеоролог рассказал, что в ночь на 1 мая температура будет на уровне плюс 8−10 градусов, днем — около 18−20 градусов тепла.

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