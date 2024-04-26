Вильфанд прогнозирует теплую погоду на 1 мая в Москве
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Погода 1 мая в Москве будет теплая, но облачная, также возможен небольшой дождь. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Погода 1 мая в Москве будет теплая, но облачная, также возможен небольшой дождь. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«На 1 мая будет вполне теплая погода. Понизится давление, но все равно оно будет около или выше нормы. Облачно, вероятны небольшие кратковременные дожди», — сказал он.
Метеоролог рассказал, что в ночь на 1 мая температура будет на уровне плюс 8−10 градусов, днем — около 18−20 градусов тепла.