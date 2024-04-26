Слёзы «Красной Минервы». Почему в регионах России идут «оранжевые» дожди?
По данным европейских учёных, в африканской пыли содержатся свинец, цинк, хром, ванадий, мышьяк и никель.
По данным европейских учёных, в африканской пыли содержатся свинец, цинк, хром, ванадий, мышьяк и никель.
24 и 25 апреля из некоторых регионов России стали поступать сообщения об «оранжевых» («жёлтых», «ржавых») осадках. Они выпадали в Крыму, Краснодарском крае, Тверской, Брянской, Воронежской, Белгородской областях.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что в пятницу и субботу такие дожди могут пройти в регионах Поволжья, Южного и Среднего Урала.
Причина аномалии — мощная песчаная буря родом из Африки. На днях она накрыла Южную Европу (Балканы), а теперь дотянулась до России. Греческие метеорологи назвали её «Красной Минервой».
Это плотное облако мелкого песка пришло из пустыни Сахара. Оно пересекло Средиземное море, достигло Греции, а затем — Кипра, Турции и Восточной Европы. Буря сопровождалась сильным ветром, порывы которого достигали 25 метров в секунду. Из-за пыли небо окрасилось в красно-оранжевый цвет. Видимость на дорогах в той же Греции была сильно ограничена, движение некоторых видов транспорта оказалось парализовано. Медики предупредили людей об угрозе для здоровья и рекомендовали не покидать дома без необходимости.
«Африканская пыль в последние годы всё чаще “путешествует” на европейский континент из-за усиления опустынивания в Сахаре. Южные ветры приносят её сюда несколько раз в год. Но этот эпизод стал исключительным, — сообщил центр погоды “Фобос”. — Если ещё в понедельник Национальная обсерватория Афин зарегистрировала в воздухе 300 микрограммов частиц на кубический метр, то во вторник этот показатель достиг уже 700 микрограммов».
Учёные обратили внимание, что отделения неотложной помощи в греческих больницах были переполнены, а самому большому риску в такие дни подвержены люди с заболеваниями дыхательных путей, сердечно-сосудистой системы, а также аллергики. Медики настоятельно рекомендуют им ограничить пребывание на улице и носить маски.
Впрочем, песчаная буря может быть опасна и для здоровых людей. «Фобос» упомянул некие исследования учёных, которые выявили в африканской пыли тяжёлые металлы: «Согласно их оценкам, мелкие частицы, которые перемещаются из Сахары в Европу, переносят ядовитые вещества, такие как свинец, цинк, хром, ванадий, мышьяк и никель, — в гораздо больших количествах, чем считалось ранее. Это всё может вызвать серьёзные воспалительные процессы в дыхательных путях. Причём первые симптомы отравления обычно проявляются лишь через пять дней».
И вот «Красная Минерва» пожаловала в Россию. Белгород и прилегающие к нему районы 24 апреля накрыло «ржавым» дождём. Небо также было жёлтого цвета. Очевидцы публиковали в интернете фото и видео необычного явления и рассказывали, что их одежда и машины оказались грязными после выпавших осадков.
Затем слёзы «Красной Минервы» пролились на другие регионы Центральной и Южной России.
Более того, эксперт не исключил, что шлейф африканской пыли дотянется до северо-западных регионов нашей страны.
Опасны ли «оранжевые» дожди? Климатологи Белгородского государственного университета успокоили жителей своего региона, сообщив, что в этих осадках нет ничего страшного и никаких вредных элементов в выпавшей воде они не обнаружили.
"Опасности действительно нет, эта пыль не токсична, — объяснил aif.ru заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, профессор Александр Кислов. — Сейчас к Центральной России приблизился очередной южный циклон, по восточной периферии которого тянется воздух с далекого юга. И он включает в себя воздушную массу, сформировавшуюся над Сахарой.
Доберётся ли этот воздух до Москвы? Скорее всего, в столице до окраски неба в оранжевый цвет дело не дойдёт — по дороге происходят оседание пыли и её вымывание осадками. Но я надеюсь, что наши оптические приборы в Метеорологической обсерватории МГУ зафиксируют присутствие этих своеобразных пылевых частиц в воздухе".
Кислов подтвердил, что подобные выносы пыли из Африки происходят регулярно.
«Они добираются через Атлантику даже до Америки и фиксируются соответствующей аппаратурой во Флориде. Достаточно часто выносы случаются на Средиземное море, на Южную Европу. Но сейчас что-то занесло далековато».