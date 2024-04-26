Чем подкормить озимый чеснок весной?
Эксперт помог определиться со списком удобрений.
Эксперт помог определиться со списком удобрений.
Основная задача подкормки озимого чеснока в мае — помочь ему окончательно прийти в себя, однако при этом и не переусердствовать так, чтобы «верхи» — стебель и листья — не стали сильнее, чем «низы», то есть, собственно, головки. Как это сделать?
Отвечает агроном Денис Терентьев:
— Как и многие «подзимники», чеснок сейчас нуждается в азоте. Дать его в том или ином виде надо обязательно и — что тоже обязательно — здесь главное избежать передозировки. В противном случае вы получите замечательные стрелки и мелкие головки, с малым количеством зубков. Между тем, надо, чтобы все было наоборот: головки должны получиться крупными и мощными, а стебли — просто оставаться здоровыми, без накопления лишней массы. Именно такой чеснок дольше хранится и обладает наилучшими вкусовыми качествами и должным набором витаминов и других полезных веществ, ради которых он и выращивается.
Азотное же меню для чеснока в майский период может выглядеть примерно так, и каждый огородник волен выбирать, что ему удобнее использовать.
Раствор обычной мочевины — 20 г на 10 литров воды. На 1 кв. м чесночной грядки нужно 2−3 литра такого раствора. Почву перед внесением предварительно слегка надо взрыхлить.
Вполне годится и аммиачная селитра: 30 г разводится так же в 10 литрах воды, на 1 кв. м посадок нужно такого раствора побольше, чем в первом случае — 10 литров.
Для тех, кто использует только органику, можно рекомендовать настой коровьего навоза. Готовится он так: навоз заливается водой в соотношении 1:5 и в закрытой емкости настаивается в теплом месте не менее двух недель, причем в процессе настоя массу надо ежедневно перемешивать, как можно тщательнее. Готовый настой опять-таки разводится водой уже 1:10 и идет в дело. На 1 кв. м надо примерно 8 литров настоя.
Если с удобрениями у вас плохо, то годится для подкормки чеснока и обычный нашатырный спирт из аптеки. 40 мл нашатыря надо развести в 10 литрах воды и поливать из расчета 1 литр нашатырного раствора на 1 кв. м грядки. Но, честно говоря, такую подкормку надо применять в самом крайнем случае, если есть возможность подкормить чеснок первыми тремя способами — используйте их.