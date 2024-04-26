Тяпка вместо мангала. Россияне предпочитают работать на даче, а не отдыхать
Товары для отдыха показывают меньший прирост.
Товары для отдыха показывают меньший прирост.
На дачах россияне предпочитают работать, а не отдыхать, о чем может свидетельствовать статистика приобретаемых ими товаров. Об этом aif.ru рассказал предприниматель, наставник в сфере электронной коммерции, действующий селлер на маркетплейсе Евгений Трифонов.
По его словам, дачный сезон в РФ начался с новых рекордов спроса на товары для дачи. Так, в конце марта-начале апреля значительно вырос интерес к товарам для загородного досуга, и особенно впечатляющим оказался рост спроса на категорию «Рассада и саженцы». В целом, цифры свидетельствуют о том, что на даче россияне чаще работают, чем отдыхают.
«В преддверии дачного сезона основной рост спроса наблюдался в категориях: “Рассада и саженцы” — плюс 1044% в сравнении с аналогичным периодом прошлого году, “Декоративные растения” — +611%, “Садовая мебель” — плюс 399%, “Садовые фонари” — 349%, “Средства защиты от вредителей” — 305%. Повышение интереса к товарам для дачи отражает не только рост аудитории маркетплейсов, но и увеличение лояльности к таким площадкам, а также постоянное расширение ассортимента товаров», — пояснил эксперт.
Более высокий интерес к товарам для работы на участке сравнительно с принадлежностями для отдыха показывает и статистика в разрезе подкатегорий.
«Садовая техника стала популярнее на 266%, а вот товары для кемпинга — лишь на 68. Мойки высокого давления прибавили 233%, а бассейны — 118%. Растения и грунты — плюс 125%, полив и водоснабжение — плюс 171%, грили и мангалы — 116%, садовый декор — 129%, товары для кемпинга и отдыха — 68%, садовый инструмент — 162%, а садовый декор — 129%», — добавил эксперт.
В целом, по его словам, интерес к товарам для дачи продолжает увеличиваться с каждым годом, особенно в сферах, связанных с растениеводством и оформлением участка.
«Прогнозы говорят о том, что предстоящий дачный сезон будет очень активным, что может стимулировать компании, занимающиеся производством и продажей товаров для дачи», — подытожил селлер.
В любом случае, чтобы отдыхать на даче, ее нужно подготовить к началу сезона. Если домик простоял все зиму без ухода, он может доставить немало проблем. Поэтому, прежде чем придаваться единению с природой, стоит проверить свои владения на предмет лопнувших труб, разошедшихся оконных рам, протечек крыши, неисправности электропроводки и так далее.