Поездки на дачу снижают риск депрессии и тревоги
Также снижается риск психоза и шизофрении.
Также снижается риск психоза и шизофрении.
Ученые из Университета Раскина (Великобритания) провели исследование, в котором доказали, что умеренные физические нагрузки, такие как садоводство, гольф и пешие прогулки могут снизить риск развития психических заболеваний. Об этом пишет The Standard.
Специалисты изучили данные более чем четырех миллионов человек и связь между активностью и депрессией. Также ученые исследовали, как психоз, тревожность и шизофрения коррелируют с физическими упражнениями.
Результаты показали, что упражнения низкой и умеренной интенсивности снижают риск депрессии на 23%, тревоги — на 26% и психоза или шизофрении — на 27%.
По словам ученых, в некоторых случаях упражнения высокой интенсивности могут ухудшить реакцию, связанную со стрессом. Связи между таким уровнем нагрузки и снижением депрессии обнаружено не было.
Специалисты заявили, что полученные результаты применимы как к женщинам, так и мужчинам всех возрастов.
Ранее ученые назвали простой способ избежать депрессии.
Анна Морозова