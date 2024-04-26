15:03 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Поездки на дачу снижают риск депрессии и тревоги

Также снижается риск психоза и шизофрении.

Источник: Екатерина Романова

Ученые из Университета Раскина (Великобритания) провели исследование, в котором доказали, что умеренные физические нагрузки, такие как садоводство, гольф и пешие прогулки могут снизить риск развития психических заболеваний. Об этом пишет The Standard.

Специалисты изучили данные более чем четырех миллионов человек и связь между активностью и депрессией. Также ученые исследовали, как психоз, тревожность и шизофрения коррелируют с физическими упражнениями.

Результаты показали, что упражнения низкой и умеренной интенсивности снижают риск депрессии на 23%, тревоги — на 26% и психоза или шизофрении — на 27%.

По словам ученых, в некоторых случаях упражнения высокой интенсивности могут ухудшить реакцию, связанную со стрессом. Связи между таким уровнем нагрузки и снижением депрессии обнаружено не было.

Специалисты заявили, что полученные результаты применимы как к женщинам, так и мужчинам всех возрастов.

Ранее ученые назвали простой способ избежать депрессии.

Анна Морозова

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