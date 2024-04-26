Южные птицы и пауки попадают в Арктику по появившимся из-за таяния мерзлоты «коридорам»
Поведение такого вида как цапля в Якутии подтверждает гипотезу «лепесткового растепления», заявила ученый секретарь, начальник штаба экспедиции Оксана Толстых.
Поведение такого вида как цапля в Якутии подтверждает гипотезу «лепесткового растепления», заявила ученый секретарь, начальник штаба экспедиции Оксана Толстых.
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Экспедиция Российской академии наук «Чистая Арктика — Восток-77» выяснила, что южные виды пауков и птиц проникают к Полярному кругу по узким коридорам-лепесткам, которые появились из-за таяния вечной мерзлоты. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе экспедиции.
«Поведение такого вида как цапля в Якутии подтверждает гипотезу “лепесткового растепления”. Цапля проникла далеко на Север, но ее ареал выглядит двумя узкими полосами. Вероятно, возможно выявить четкие границы этих сужающихся к северу “лепестков”, — заявила ученый секретарь, начальник штаба экспедиции Оксана Толстых.
В ходе экспедиции был собран большой объем материалов по изменению климата за последние двадцать лет в разных северных регионах и опрошены местные жители. Неравномерность появления появления пауков и птиц на одной и той же географической широте показала, что северная граница их ареалов сместилась не по всей длине, а образовала несколько выступов в северном направлении в виде лепестков.
Нашла подтверждение и гипотеза «лепесткового растепления», то есть таяние многолетней мерзлоты наблюдается именно в этих лепестковых зонах шириной от 50 до 200 километров у южного основания. По наблюдениям участников экспедиции, животные перемещаются на север по этим довольно узким коридорам-лепесткам. И это передвижение не обусловлено естественными преградами — водоемами или горными хребтами.
«Как показывают, наблюдения наших научных групп, изменения неодинаковы, если рассматривать их в ключе географической широты. Первый вывод, который может напрашиваться из этих наблюдений: мерзлота может меняться с разной скоростью на одной широте. И здания, стоящие на мерзлоте всего в ста километрах друг от друга могут испытывать совершенно разную нагрузку — одно рухнет, другое простоит еще двести лет», — добавила Толстых.
«Чистая Арктика — Восток-77» — крупнейшая по числу участников среди континентальных высокоширотных научных экспедиций за всю историю исследований Севера. Всего в ней будет 77 партий, за год около 700 участников из более чем 20 центров РАН и федеральных университетов, а также добровольцев Русского географического общества. Они проведут свыше 200 исследований на маршрутах протяженностью 12 тысяч километров. Одной из задач экспедиции станет изучение и сохранение редких северных языков. ТАСС выступает генеральным информационным партнером экспедиции.