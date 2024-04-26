Вильфанд назвал регионы РФ с аномальной жарой на майские праздники
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, в каких регионах страны в период майских праздников, с 27 апреля по 1 мая, ожидается аномально жаркая погода.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, в каких регионах страны в период майских праздников, с 27 апреля по 1 мая, ожидается аномально жаркая погода.
«В Северо-Западном федеральном округе в течение всех этих пяти дней, с завтрашнего дня до 1 мая, очень высокая температура — на 7−8 градусов выше нормы, 21−24 градуса. В Центральном федеральном округе в выходные дни, завтра и послезавтра, температура на 6−9 градусов выше нормы. На юге Центрального федерального округа — в Тамбовской и Воронежской областях — температуры будут 24−28 градусов. Затем понижение, но не критичное — 20 градусов всё равно будет, включая 1 мая», — рассказал Вильфанд на пресс-конференции в МИЦ «Известия» 26 апреля.
По его словам, в Приморском федеральном округе в субботу и воскресенье ожидается около +20…+25 градусов. Однако с 29 числа ожидается существенное понижение температуры.
В Южном федеральном округе с субботу по понедельник повсеместно ожидается +27…+29 градусов. Затем понижение до +21…+23 градусов.
«Это не похолодание, а понижение температуры до совершенно комфортных значений. Всё равно температур будет выше нормы на 2−3 градуса. Это касается и Ставрополья, и Краснодарского края, и Адыгеи, и Крыма», — уточнил синоптик.
Накануне Вильфанд заявил, что в течение ближайших двух дней в Москве ожидается по-июньски теплая облачная погода с небольшими кратковременными осадками.