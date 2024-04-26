Лесные пожары в Сибири сказались на бюджете Китая и Японии
Они обошлись странам в десятки миллиардов долларов.
Они обошлись странам в десятки миллиардов долларов.
Лесные пожары негативно сказываются не только на качестве воздуха, но и на экономике и смертности населения.
Так, крупные пожары в 2013 году обошлись мировой экономике в 225 миллиардов долларов из-за высокой смертности и, как следствие, потерянного трудового дохода. Траты на разрешение последствий возгораний в Южной Калифорнии в 2003 году составили около миллиарда долларов.
Сибирь, как регион, где постоянно случаются крупные пожары, в этом отношении до сих пор не рассматривался, хотя Сибирская тайга является пирофильной экосистемой (для ее существования нужные регулярные пожары, иначе деревья не воспроизводятся).
Экологи из Японии решили восполнить этот пробел. Они оценили влияние пожаров в Сибири на воздух, экономику, смертность и климатические условия 2030 года при помощи специальных моделей. Работа опубликована в журнале Earth’s Future.
Для оценки роста численности пожаров специалисты выбрали 2004 год как основу с наименьшим количеством возгораний леса и выбросов и 2003 год, в котором оба показателя были высокими. Воздействие на экономику изучали на показателях среднего ВВП за 2003−2017 годы, а динамику смертности отслеживали по статистическим данным России и Восточной Азии и результатам глобального моделирования.
Оказалось, что выброшенные в процессе горения аэрозоли охладили Северное полушарие Земли. Но в 2030 году произойдет потепление повсюду, за исключением очагов в Восточной Сибири.
Лесные пожары также испортили качество воздуха в регионе. Так, модели показали увеличение количества мелкодисперсных частиц (наиболее опасных для человека) на 20 микрограммов на кубический метр в районах горения. Наиболее пострадавшей стала зона восточнее озера Байкал.
Что касается смертности, самый высокий ее показатель будет в Иркутской области и в 2030 году составит примерно три тысячи случаев, что, по оценкам экспертов, соответствует пяти миллиардам долларов в год.
Китай и Япония, которые страдают от наветренного дыма от пожаров, потеряют 67 и 22 тысячи человек соответственно, что приравнивается к 51 и 84 миллиарда долларов ежегодных трат.
Исследователи отметили, что масштаб описанной проблемы будет только расти, поэтому важно выработать эффективную систему для снижения количества смертей от лесных пожаров.
Ранее ученые подсчитали ущерб от изменений климата.
Анна Морозова