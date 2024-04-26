22:15 (мск), источник: Аргументы и факты

В Союзе дачников рассказали, какие работы нужно сделать на участке в мае

В мае на дачном участке необходимо подготовить почву к посеву, а также привести в порядок газон. Об этом сообщил депутат Госдумы и председатель Союза дачников РФ Никита Чаплин в разговоре с Life.ru.

Источник: Екатерина Романова

По словам Чаплина, май лучше всего подходит для посева овощей, цветов и трав. Он посоветовал обработать землю, перекопав ее и подкормив органическими удобрениями.

«Первое и самое главное дело — подготовка почвы для посева. Май — отличное время для посева овощей, цветов и трав. Обработайте землю, перекопайте ее и воспользуйтесь органическими удобрениями, чтобы обеспечить растения питательными веществами», — сказал он.

При этом депутат напомнил об обработке газона. Он посоветовал убрать сухую траву, хорошо полить землю и посеять новые травы. Не менее важно привести в порядок остальную дачную территорию: разбить новые грядки, покрасить забор или загон для животных, а также высадить деревья и кустарники. Кроме того, следует обработать участок от вредителей.

«Не забудьте и о многолетних растениях. Зима может быть тяжелым временем для них, поэтому в мае они нуждаются в особенной заботе. Проверьте состояние растений, пересадите их при необходимости, обеспечьте свет и влагу для здорового роста и цветения», ― добавил он.

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