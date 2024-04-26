В Союзе дачников рассказали, какие работы нужно сделать на участке в мае

По словам Чаплина, май лучше всего подходит для посева овощей, цветов и трав. Он посоветовал обработать землю, перекопав ее и подкормив органическими удобрениями.
«Первое и самое главное дело — подготовка почвы для посева. Май — отличное время для посева овощей, цветов и трав. Обработайте землю, перекопайте ее и воспользуйтесь органическими удобрениями, чтобы обеспечить растения питательными веществами», — сказал он.
При этом депутат напомнил об обработке газона. Он посоветовал убрать сухую траву, хорошо полить землю и посеять новые травы. Не менее важно привести в порядок остальную дачную территорию: разбить новые грядки, покрасить забор или загон для животных, а также высадить деревья и кустарники. Кроме того, следует обработать участок от вредителей.
«Не забудьте и о многолетних растениях. Зима может быть тяжелым временем для них, поэтому в мае они нуждаются в особенной заботе. Проверьте состояние растений, пересадите их при необходимости, обеспечьте свет и влагу для здорового роста и цветения», ― добавил он.