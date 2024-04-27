07:31 (мск), источник: Аргументы и факты

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Тайване

На Тайване произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщается на сайте центрального метеорологического бюро острова.

Источник: РИА "Новости"

По его данным, подземные толчки были зафиксированы в ночь на 27 апреля в 02:21 по местному времени (21:20 мск). Очаг землетрясения находился в 23 километрах к северу — северо-востоку от города Хуалянь. Он залегал на глубине 24,9 километров.

Отмечается, что за природным катаклизмом последовало еще несколько толчков магнитудой от 4 до 5,8.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

В предыдущий раз землетрясение магнитудой 6 на Тайване происходило 23 апреля. Оно также было зафиксировано в трех километрах от города Хуалянь.

Ранее в пятницу на территории Краснодарского края произошло землетрясение магнитудой 4.

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