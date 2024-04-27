Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на Тайване
На Тайване произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщается на сайте центрального метеорологического бюро острова.
На Тайване произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщается на сайте центрального метеорологического бюро острова.
По его данным, подземные толчки были зафиксированы в ночь на 27 апреля в 02:21 по местному времени (21:20 мск). Очаг землетрясения находился в 23 километрах к северу — северо-востоку от города Хуалянь. Он залегал на глубине 24,9 километров.
Отмечается, что за природным катаклизмом последовало еще несколько толчков магнитудой от 4 до 5,8.
Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
В предыдущий раз землетрясение магнитудой 6 на Тайване происходило 23 апреля. Оно также было зафиксировано в трех километрах от города Хуалянь.
Ранее в пятницу на территории Краснодарского края произошло землетрясение магнитудой 4.