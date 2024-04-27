Ливень превратил часть Москвы в площадку для съемок фильма-катастрофы
Море на дорогах, затопленные переходы и тысячи видео очевидцев.
Море на дорогах, затопленные переходы и тысячи видео очевидцев.
Свыше 70% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах столицы менее чем за час утром 27 апреля. Такую цифру привели в Комплексе городского хозяйства Москвы, спецы которого устраняют последствия ливня. Впрочем прошел он, как это часто бывает на территории мегаполиса, фрагментарно: где-то создавая панораму для натурных съемок фильма-катастрофы, а где-то лишь окропив асфальт.
В соцсетях шутят, что дождь просто не мог не пойти. Ведь 27 апреля в домах Москвы начали отключать отопление. На улицы вывели 300 бригад и более 290 единиц техники Мосводостока.
Благо ливень атаковал город всего час (хотя в течение дня возможны новые напасти). За это время успел затопить пару переходов, залить платформы Курского вокзала. На узких дорогах водители легковушек временно могли почувствовать себя шоферами автомобилей-амфибий (особенно ценители низкой подвески в авто).
Как неоднократно говорилось ранее, ливневка не справляется с «залповыми» осадками, проектировали систему из расчета на более умеренную погоду. Однако в течение получаса скопившаяся вода все же уходит.
— Глядя в окно, очень большие сомнения закрадываются по поводу погоды в праздничные дни. Но все прогностические материалы настраивают на положительный лад. Фронт пройдет сегодня и завтра, 28 апреля, уже без осадков и +15..+17. Дальше — больше: 29 и 30 апреля рост температуры до +20..+22 градусов и оба дня ни капли дождя. Осадки напомнят о себе только 1 мая, когда заодно просядет и температура. Но не сильно, всего на 3−5 градусов. А в целом погода на праздники, хоть и не идеальная, но приглашающая на природу или в огород, — рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Если «непролазные» лужи образовались возле дома, то обращаться нужно в управу, префектуру округа. Проще всего оставить заявку через единый диспетчерский центр