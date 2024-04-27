Звезда на пике. Астроном предупредил о солнечной супербуре

Об этом пишет в журнале Scientific American американский астроном и популяризатор науки Фил Плэйт. Его статья называется «Угроза солнечной супербури растёт, а мы не готовы». Aif.ru ознакомился с ней и вкратце пересказывает содержание.
Одна вспышка — как сотни миллионов термоядерных бомб
В отличие от Земли, которая имеет довольно сильное и хорошо организованное магнитное поле, подобное полю одного гигантского магнита, на Солнце преобладают бесчисленные магнитные поля, которые возникают локально, тут и там. Динамика этого процесса чрезвычайно сложна, но учёные давно заметили, что общая сила магнитного поля нашей звезды возрастает и убывает в течение периода времени, примерно равному 11 лет. Его мы и называем циклом солнечной активности.
Во время максимума этого цикла на звезде резко возрастает количество пятен. Большинство из них имеют диаметр в несколько тысяч километров, а некоторые достигают размеров, превышающих размер Земли, иногда в несколько раз больше.
Когда эти локальные магнитные поля прорываются через поверхность Солнца, они увлекают за собой его вещество, создавая невероятно высокие светящиеся шпили, называемые протуберанцами. Эти фонтаны плазмы — относительно безобидное явление. Но магнитные поля, которые их формируют, могут вызвать вполне реальную опасность.
Дело в том, что силовые линии солнечных пятен содержат огромное количество энергии, и она может высвобождаться. Иногда это относительно незначительное событие, но бывает, что мощность такого взрыва эквивалентна нескольким сотням миллионов термоядерных бомб.
«Самый ужасный научно-фантастический апокалипсис даже близко не приближается к мощности солнечной энергии, — пишет Фил Плэйт. — Большие вспышки испускают высокоэнергетическое рентгеновское и гамма-излучение, которое может повредить спутники, вращающиеся вокруг Земли; когда эти фотоны ударяются о металлический корпус космического аппарата, они разбрасывают облака электронов, похожие на шрапнель, и эти быстродвижущиеся частицы генерируют мощные импульсы электромагнитной энергии, выжигающей оборудование. Такие вспышки являются одной из главных причин, по которой инженеры космических аппаратов защищают бортовые компьютеры от радиации, чтобы предотвратить короткое замыкание».
«Сейчас взорвались бы трансформаторы»
Если солнечные вспышки похожи на торнадо, то корональные выбросы массы (КВМ) — на гораздо более сильные ураганы. Они не излучают много видимого света, но выбрасывают в космос более миллиарда тонн водорода, иногда со скоростью несколько тысяч километров в секунду.
Если такой выброс нацелен на Землю, он вступит во взаимодействие с геомагнитным полем нашей планеты, вызывая всевозможные разрушения. Удар КВМ направит огромное количество электронов к северному и южному полюсам, создав впечатляющие полярные сияния. Но другие последствия будут не столь привлекательны. Внезапные колебания магнитного поля могут вызвать невероятно сильные токи в недрах планеты. Они выведут из строя электрические сети и спровоцируют массовые отключения электроэнергии, как случилось в 1989 году в канадской провинции Квебек.
Учёные относятся к солнечным бурям очень серьёзно. Первая когда-либо обнаруженная солнечная буря, получившая название «Событие Кэррингтона», произошла в 1859 году и была невероятно мощной.
«Если бы сегодня что-то столь мощное поразило нашу, гораздо более зашитую в электросети, чем тогда, Землю, это вызвало бы массовые отключения электроэнергии и хаос, поскольку взорвались бы трансформаторы и вышли из строя спутники, — предполагает Фил Плэйт. — В 2012 году на Солнце разразился чудовищный шторм — по крайней мере, такой же мощный, как в 1859 году. К счастью, он был нацелен не на Землю; он промахнулся мимо нас на десятки миллионов километров. Но если бы он ударил по нам, это было бы очень, очень плохо».
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Готовы ли мы к супершторму?
Астроном напоминает, что в 774 году на нашу планету обрушился ещё более сильный солнечный шторм. Он был настолько мощным, что существенно изменил химию атмосферы. Об этом событии учёным известно по анализу колец древних деревьев и ледяных кернов. Но значительно более мощное событие случилось в восьмом тысячелетии до нашей эры. Возможно, это было самое сильное извержение солнечной энергии, поразившее Землю за последние 10 тысяч лет.
«Маловероятно, что такие апокалиптические штормы обрушатся на нас в этом цикле, тем не менее мы наблюдаем повышенную активность Солнца. По крайней мере, два солнечных пятна за последние недели стали настолько большими, что их можно было увидеть невооружённым глазом, а также произошло несколько довольно мощных вспышек. Это не значит, что вам нужно беспокоиться о каждой возникающей вспышке, но в долгосрочной перспективе эти штормы представляют собой угрозу, с которой нам придётся иметь дело», — предупреждает американский учёный.
По его мнению, человечество не так подготовлено к этому глобальному событию, как хотелось бы. Чтобы избежать неприятных последствий, стоит укреплять электросети и проводить их децентрализацию.
Хорошая же новость заключается в том, что в наше время астрономы пристально изучают Солнце, чтобы предсказывать его вспышки. Современные космические обсерватории наблюдают за звездой 24 часа в сутки и видят её в мельчайших деталях, давая нам представление о её структуре и магнитной активности.
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