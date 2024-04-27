В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Индонезии в районе регентства Гарут, Западная Ява. Об этом сообщило сейсмологическое и метеорологическое агентство страны на своем сайте.
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Индонезии в районе регентства Гарут, Западная Ява. Об этом сообщило сейсмологическое и метеорологическое агентство страны на своем сайте.
По его данным, природный катаклизм произошел в 23:29 по местному времени (19:29 мск).
Эпицентр землетрясения находился в море в 151 километре к юго-западу от Гарут-Ридженси. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.
«Возможности цунами нет», — добавили в агентстве.
Ранее сообщалось, что на Тайване произошло землетрясение магнитудой 6,1.