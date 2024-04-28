Дачников предупредили о самых распространенных способах обмана | Источник: © РИА Новости
«С началом дачно-посадочных работ ежегодно наблюдается рост сезонных жалоб на обман, с которым сталкиваются дачники при покупке семян, рассады, растений в интернете. Жалобы варьируются: некоторые говорят, что вместо растения получают просто землю, кого-то не устраивает качество/количество/внешний вид полученного товара, кому-то присылают не то, что заказали, бывали истории, когда результат “прорастания” не соответствовал ожиданиям», — сообщила Храпунова.
Во всех случаях, по ее словам, продавцы не меняют товар, а в ряде историй продавцы «блокируют» покупателей, не выходят с ними на связь после отправки товара. Храпунова отметила, что такие истории чрезвычайно сложно урегулировать.
«Любые растения и семена — это ожидания будущего и описать изначальные технические характеристики товара невозможно. Иногда и простой прутик может прорасти в шикарный куст, а зачастую даже пригоршня семян может остаться в земле. Наши рекомендации — используйте проверенные известные магазины или сайты, а также питомники растений», — советует эксперт.
Следующая категория случаев, связанных с сезонным мошенничеством, связана с покупкой бассейной для дач и загородных домов.
«Достаточно часто встречаются случаи: бассейн оплачивается, а отправка не делается, выяснить причины не удается, покупатель блокируется. Сложность в том, что заблокировать сайт таких обманщиков в нынешних условиях невозможно. Также как и вернуть деньги. Подавать в суд в целом не имеет смысла, поскольку с большой долей вероятности исполнительный лист останется без исполнения», — рассказала Храпунова.
При покупках в интернете она советует читать отзывы и пользоваться проверенными контактами, и вообще отдавать предпочтение тем магазинам, которые имеют офисы, где будет возможность провести какие-то очные коммуникации.
«Однако мошенники зачастую, зная такие приоритеты покупателей, создают сайты-подделки под легальные магазины и осуществляют продажи от их имени. Поэтому сверяйте данные с сайта с реквизитами, которые можно найти, например, в сервисах навигаторов», — предупреждает Храпунова.
При найме строителей на дачах специалист рассказала о таких ситуациях, когда в начале строительная бригада (строитель) активно начинают работы, затем берут авансы, деньги на материалы и исчезают.
«Вопрос взаимоотношений со строителями столь традиционный и не только в призме дачных работ, что все рекомендации тут, по большей части, к сожалению, бесполезны. Минимально, что можно посоветовать — не выплачивайте аванс в самом начале работ, старайтесь дробить задачи и проводить оплату по факту их выполнения», — рекомендует Храпунова.