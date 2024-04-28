На юге Китая выпал град диаметром более пяти сантиметров
ПЕКИН, 28 апр — РИА Новости. Град диаметром более 5 сантиметров выпал в районе города Гуанчжоу южной китайской провинции Гуандун, сообщило в воскресенье агентство Синьхуа.
ПЕКИН, 28 апр — РИА Новости. Град диаметром более 5 сантиметров выпал в районе города Гуанчжоу южной китайской провинции Гуандун, сообщило в воскресенье агентство Синьхуа.
«Во второй половине дня 27 апреля (по местному времени — ред.) под влиянием конвективных облаков в районе города Гуанчжоу произошел сильный смерч и выпал крупный град диаметром более 5 сантиметров», — говорится в сообщении агентства.
В китайской социальной сети Weibo распространились видео крупного града с сильным дождем.
Накануне Центральное телевидение Китая также сообщило, что 5 человек погибли, 33 пострадали в субботу из-за обрушившегося на город Гуанчжоу торнадо.
Торнадо прошел в районе Байюнь города Гуанчжоу около 15.00 по местному времени (10.00 мск) и затронул четыре деревни. После того, как произошло стихийное бедствие, в городе были созданы специальные рабочие группы, включая поисково-спасательную, по ликвидации последствий, аварийно-восстановительных работ, также были задействованы медики, пожарные, сотрудники общественной безопасности и транспортной полиции. Сообщалось, что повреждения получили более 140 фабричных и заводских зданий.