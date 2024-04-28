В Москве ожидаются облачная погода и до плюс 17 градусов
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и температура до плюс 17 градусов прогнозируются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра.
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и температура до плюс 17 градусов прогнозируются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем в столице будет 15−17 градусов тепла, в ночь на понедельник температура может опуститься до плюс 3 градусов. Осадков не ожидается.
Ветер северный, 4−9 м/с. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба.
В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 14 — плюс 19 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 2 градуса.