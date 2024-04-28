Уровень воды в Ишиме в тюменском селе Абатское поднялся на 11 сантиметров

«Последние данные по реке Ишим в районе села Абатское. На 8.00 (6.00 мск) уровень воды составил 1208 см. За последние сутки прибавилось еще 11 см», — написал в своем Telegram-канале Моор.
Таким образом, за трое суток уровень воды в реке Ишим в селе Абатское поднялся почти на 1 метр.
Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров.
В селе Абатское в субботу из-за угрозы затопления и подтопления улиц объявлена экстренная эвакуация. Ранее сообщалось, что при наихудшем сценарии паводка в зону затопления в Абатском районе могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек. Всего в районе население составляет 19 тысяч человек, в селе Абатском — около 8 тысяч.