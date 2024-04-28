06:58 (мск), источник: © РИА Новости

Уровень воды в Ишиме в тюменском селе Абатское поднялся на 11 сантиметров

ТЮМЕНЬ, 28 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области на утро воскресенья достиг 1208 сантиметров, прибавив за сутки 11 сантиметров, сообщает глава региона Александр Моор.

Источник: РИА "Новости"

«Последние данные по реке Ишим в районе села Абатское. На 8.00 (6.00 мск) уровень воды составил 1208 см. За последние сутки прибавилось еще 11 см», — написал в своем Telegram-канале Моор.

Таким образом, за трое суток уровень воды в реке Ишим в селе Абатское поднялся почти на 1 метр.

Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров.

В селе Абатское в субботу из-за угрозы затопления и подтопления улиц объявлена экстренная эвакуация. Ранее сообщалось, что при наихудшем сценарии паводка в зону затопления в Абатском районе могут попасть 22 населенных пункта, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, в райцентре под угрозой до 500 домов, в которых проживают около 1,5 тысячи человек. Всего в районе население составляет 19 тысяч человек, в селе Абатском — около 8 тысяч.

 За карьеру в Минобороны Иванов купил дом в 1500 'квадратов' и редкий ЗиС
В Армении военнослужащие-контрактники присоединились к акции протеста
Возрастное ограничение 18+
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»