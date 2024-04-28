07:09 (мск), источник: Газета.Ру

У берегов Эритреи произошло землетрясение

Землетрясение произошло у берегов африканского государства Эритреи. Об этом сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Источник: Reuters

По данным специалистов, подземные толчки имели магнитуду 5,0. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Эпицентр природного катаклизма, в свою очередь, располагался в 96 км к северо-востоку от столицы страны. Население города Асмэры составляет около 563 тыс. человек, однако информация о каких-либо разрушениях и пострадавших к текущему моменту не поступала.

Кроме того, местные власти не предупреждали людей об угрозе цунами.

В ночь на 28 апреля у побережья одного из Курильских островов зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,4. Эпицентр стихийного бедствия находится в 42 км к северу-востоку от города Северо-Курильск, расположенного на острове Парамушир.

Как рассказала начальник сейсмологической станции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, жители населенного пункта могли ощутить колебания земной поверхности силой два балла. При этом в результате природного катаклизма никто не пострадал, повреждения построек и инфраструктуры также не зафиксированы.

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