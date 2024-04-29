Эксперт прогнозирует экстремальную жару в Европе предстоящим летом
Погода в апреле, по словам Павола Фашко, большее соответствует той, которая в Центрально-Европейском регионе обычно стоит в конце мая или начале июня.
Погода в апреле, по словам Павола Фашко, большее соответствует той, которая в Центрально-Европейском регионе обычно стоит в конце мая или начале июня.
БРАТИСЛАВА, 29 апреля. /ТАСС/. Европа предстоящем летом будет переживать экстремальную жару. С таким прогнозом выступил климатолог Словацкого гидрометеорологического управления Павол Фашко.
«В текущем году теплая погода установилась чрезвычайно рано. Это один из символов продолжающихся климатических изменений. Он дает понять, что Европу ожидает экстремально жаркое лето», — привела слова ученого словацкая газета Pravda.
Рекордно высокая температура воздуха была зафиксирована в Словакии уже в начале апреля. В горах республики, высота которых превышает две тысячи метров, происходит нехарактерно быстрое для этого времени года таяние снега. Погода в апреле, по словам климатолога, большее соответствует той, которая в Центрально-Европейском регионе обычно стоит в конце мая или начале июня.
Небывалая в истории наблюдений в Словакии температура воздуха была зарегистрирована, в частности, 8 апреля метеостанцией, расположенной на пике горы Ломницки-Штит, на высоте 2 634 м. Там в этот день ртутный столбик термометра поднялся до 6,5 градуса. При этом, как подчеркнул Фашко, среднестатистическая температура для этого дня составляет минус 7,5 градуса.
Рекордные морозы
Между тем в низменных районах Словакии воздух в апрельские дни прогревался до температуры свыше 30 градусов. В соседней Чехии также была зафиксирована жара в 31,5 градуса. При этом во второй половине месяца в этой республике были зарегистрированы рекордные для середины весны морозы. Так, на западе страны температура приближалась по ночам к отметке минус 15 градусов.
От апрельских морозов наиболее пострадали западные регионы Чехии, где, как сообщило информационное агентство ЧTK со ссылкой на национальный Союз садоводов, уничтожен практически весь будущий урожай фруктов. Глава этого объединения Мартин Лудвик сказал, что нехарактерные для климата страны холода стали для отрасли одной из крупнейших катастроф за последние 100 лет. Ущерб измеряется миллиардами крон (десятками миллионов долларов).
После стремительного похолодания в Чехии с конца прошлой недели происходит резкое потепление. Жители западной части республики буквально в один день могли сменить зимние куртки на летние платья, рубашки с коротким рукавом и шорты.
В Словакии и Чехии в воскресенье воздух местами вновь прогрелся почти до тридцатиградусной отметки термометра. Горячий ветер, дующий из Сахары, принес в некоторые районы обеих республик мельчайший песок из этой африканской пустыни. Специалисты, анализируя погоду завершающегося месяца, связывают ее необычные колебания с процессом глобального изменения климата.