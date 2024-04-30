Что за трава сныть и зачем ее едят?
Листья зонтичного дикорастущего растения используют для приготовления салатов и других блюд.
Листья зонтичного дикорастущего растения используют для приготовления салатов и других блюд.
Сныть (лат. Aegopodium podagraria) — травянистое зонтичное растение, листья которого употребляют в пищу. Название растения связано со словом «снедь».
У сныти существует много других названий: гранчатая пучка, свиная пучка, сорочьи пучки, суставни, снить, снитка, дяглица, купырь болотный, яглица, дедильник, сарда. Растение также называют Серафимовой травой в честь преподобного Серафима Саровского, который питался снытью, которую сам собирал и сушил впрок.
Первое упоминание о многолетнем дикорастущем травянистом растении содержится в рукописи, датируемой XII в. В народе говорили «дожить бы до сныти». Питательное и полезное растение помогало пережить зиму и дождаться нового урожая. Весной, как только сходил первый снег, крестьяне употребляли сныть как первую появившуюся зелень.
В Большой медицинской энциклопедии сныть стоит в одном ряду с укропом и петрушкой.
Растение обладает приятным ароматом для человека, его листья и стебли (в пищу используют еще не распустившиеся или совсем молодые листья и черешки) могут применяться для приготовления вкусных и полезных блюд. Ее добавляют в окрошки, щи, витаминные салаты. Растение также прекрасно сочетается с овощами, мясом и сыром. Из него можно готовить супы, гарниры, рагу, начинки для выпечки
В России сныть встречается в европейской части, на Северном Кавказе, в Восточной и Западной Сибири. Побеги сныти собирают в конце апреля, а листья и стебли — в конце мая.
Молодые побеги сныти по вкусу напоминают морковь или листовой сельдерей.
В сныти содержатся витамин С, каротин, белковые вещества (до 22%), кальций, калий, железо. В ней также есть кумарин, который очищает сосуды от холестериновых бляшек, и эфирные масла, которые благоприятно действуют на нервную систему. Помимо этого, дикорастущая трава обладает антисептическими и спазмолитическими свойствами.
Сныть также содержит холин — витамин В4, органическое соединение, которое играет важную роль в регулировании уровня инсулина и влияет на обмен жиров в печени.
Сныть используют в народной медицине. Ее применяют для профилактики многих заболеваний, лечения подагры, улучшения обмена веществ и усвоения железа, лечения грибковых и кожных заболеваний