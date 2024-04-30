Подготовиться к теплу. Гериатр рассказал, в чем опасности весны для пожилых
Весна радует молодых. У пожилых смена сезонов провоцирует обострение хронических заболеваний.
Весна радует молодых. У пожилых смена сезонов провоцирует обострение хронических заболеваний.
Смена сезонов оказывает серьезное влияние на организм пожилых людей. У них нередко отмечается физическое истощение из-за недостатка витаминов и минералов и как следствие — обострение хронических заболеваний. Чтобы сохранить активность и хорошее самочувствие, им нужно создать программу мягкого перехода к летнему сезону.
Как это сделать, aif.ru рассказала заведующая кафедрой терапии, гериатрии и антивозрастной медицины Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, кандидат медицинских наук Эльвира Фесенко.
С возрастом многие люди становятся метеозависимыми, что приводит к частым головным болям, скачкам артериальному давлению и нарушению сна. В солнечные дни в организм поступает большое количество витамина D, который способствует выработке гормонов радости — дофамина и серотонина. Если в молодом возрасте они вызывают подъем жизненных сил, то у людей старших возрастных групп такое резкое изменение гормонального фона приводит к эндокринным нарушениям, резкой смене настроения.
В период цветения возрастает риск аллергических реакций. Кожа в пожилом возрасте более чувствительна, поэтому аллергия может спровоцировать обострение псориаза, нейродермита или атопического дерматита.
Осенне-зимний сезон простуд как правило связан с приемом большого количества лекарств, в том числе антибиотиков. Ослабленный иммунитет может стать причиной раздражительности, апатии, плохого настроения.
Пожилые люди, имеющие хронические заболевания, должны обязательно запланировать визит к лечащему врач, чтобы он смог скорректировать терапию. Также специалист поможет составить рацион питания для восполнения дефицита витаминов и минералов. В период межсезонья важно включить в рацион белковую пищу, минимизировать потребление животных жиров. На столе у людей зрелого возраста обязательно должны быть зелень, овощи, фрукты, ягоды, орехи. Прием витаминно-минеральных комплексов должен быть согласован с врачом. При выборе препаратов особое внимание следует обращать на состояние костей, кожи, иммунной системы. В пожилом возрасте важно следить за уровнем витаминов А, С, Е, D и К в организме.
Одной из причин инсульта может стать обезвоживание. Поэтому важно наладить питьевой режим.
Четкий распорядок дня, легкая зарядка, длительные прогулки показаны всем пожилым людям вне зависимости от возраста и хронических заболеваний. Темп и дистанцию рекомендуется увеличивать постепенно.
На здоровье людей пожилого и старческого возраста негативно влияет стресс. Избежать этого помогает поддержка близких и доброе общение. Если справиться с тревожностью и раздражительностью не получается, врач может назначить легкие успокоительные препараты. Если наблюдается одышка и боль в груди, необходимо проконсультироваться с кардиологом.
Весна — это еще и начало дачного сезона. Важно не откладывать плановый визит к врачу и обследование, даже если они совпадают с садово-огородными работами. При проблемах с позвоночником рекомендуется использовать фиксаторы, ортопедические стельки и корсеты.