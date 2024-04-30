Что можно посеять в цветнике в мае?
Эксперт поделилась списком наиболее неприхотливых в выращивании.
Эксперт поделилась списком наиболее неприхотливых в выращивании.
Май, когда время для дачи, можно сказать, заранее запланировано, и нарушить планы может ну только нечто совсем экстраординарное, пожалуй, самый оптимальный месяц для различных посевов в цветниках. И большинство однолетников (да и многолетники тоже не исключение) вполне приветствуют этот период для начала полноценной жизни. Но что конкретно можно сеять в мае?
Отвечает ландшафтный дизайнер Ольга Воронова:
— Джентльменский набор цветочных посевов в мае, с одной стороны, незамысловат, но с другой — способен дать быстрый эффект и преобразить дачный участок в эстетически безукоризненное место довольно быстро. Поэтому первая триада на посев — это виола (анютины глазки), бархатцы (тагетес) и настурция.
Следующими на очереди пусть будут бегония и астильба. Вслед за ними можно запускать в цветник однолетние астры, петунии, хризантемы. Замыкают список циннии и герберы. Но параллельно с перечисленными уже пора подумать и о многолетниках.
Георгины проходят сейчас стадию рассады, и, возможно, что к концу месяца некоторым экземплярам уже можно будет поселиться на заранее отведенном им месте. Май — оптимальное время для посадок гладиолусов, лилий и лилейников, поэтому поклонникам этих цветов надо обязательно выкроить время для их внедрения, иначе можно и опоздать.
Ну и, конечно же, не следует забывать о такой роскоши, как хоста. Особенно тем дачникам, у которых на участке в силу разных обстоятельств изобилие затененных мест. Именно хоста служит для таких площадей, где солнце либо редкий гость, либо вообще не появляется, основным акцентом цветника, причем при правильном подборе разновидностей такой теневой цветник может дать сто очков вперед самому изысканному розарию.