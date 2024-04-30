14:41 (мск), источник: BFM.ru

Пики паводка в Тюменской области на реке Тобол сдвинулись на май

По первоначальным прогнозам, пик в Упорове должен сформироваться 28 апреля, а в Ялуторовске 1 мая.

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Источник: AP 2023

Пики паводка в Тюменской области на реке Тобол сдвинулись на май. Об этом сообщил губернатор области Александр Моор в своем телеграм-канале, передает РИА Новости.

«Река ведет себя очень даже непредсказуемо. По прогнозам первоначальным, пик в Упорове должен сформироваться 28 апреля, а в Ялуторовске 1 мая. Но сегодня новые прогнозы. В Упорове формирование максимума возможно с 6 по 9 мая, соответственно, в городе Ялуторовске — 9—10 мая», — пояснил ситуацию Моор.

В Тюменской области с 8 апреля введен режим ЧС по паводку. По данным МЧС России на вторник, в 36 населенных пунктах затоплено 205 жилых домов, 523 дачных дома, 2935 приусадебных участков, 25 участков автодорог. Всего в области эвакуировано более шести тысяч человек.

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