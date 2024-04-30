В Ботаническом саду в Петербурге зацвела сакура
С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 апр — РИА Новости. В Ботаническом саду Петра Великого в Санкт-Петербурге зацвела сакура, сообщила пресс-служба учреждения в Telegram-канале.
С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 апр — РИА Новости. В Ботаническом саду Петра Великого в Санкт-Петербурге зацвела сакура, сообщила пресс-служба учреждения в Telegram-канале.
«Сакура, друзья! Цветение началось! В среднем одно дерево цветет около недели, но слишком жаркая погода, дожди или сильный ветер могут сократить время цветения», — говорится в публикации.
Как уточнили в саду, разные виды и сорта сакур будут сменять друг друга на протяжении трех недель.
Ботанический сад Петербурга был основан в 1714 году по указу Петра I как Аптекарский огород. В 1823-м его преобразовали в Императорский Санкт-Петербургский ботанический сад. Сейчас учреждение административно подчиняется Ботаническому институту имени В. Л. Комарова, став его отделом, и входит в структуру Российской академии наук.
Парк-дендрарий Ботанического сада — один из старейших парков в России. В нем собраны и экспонируются коллекции древесных и травянистых растений открытого грунта. Общая площадь оранжерей составляет около гектара, а протяженность — примерно километр. В них представлены более 7,5 тысяч растений. Коллекция расположенного на территории сада ботанического музея насчитывает свыше 80 тысяч образцов.