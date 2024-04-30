Страстная среда. Что можно и что нельзя делать 1 мая 2024 года
1 мая 2024 года приходится на Великую (Страстную) среду недели, которая предваряет Пасху.
1 мая 2024 года приходится на Великую (Страстную) среду недели, которая предваряет Пасху.
1 мая 2024 года у православных — среда предпасхальной страстной недели. Страстная неделя посвящена воспоминаниям о земных страданиях Иисуса Христа в последние дни его земной жизни. В этот день православная церковь вспоминает грешницу, помазавшую Иисуса миром. На вечерней службе в Великую среду по традиции совершается таинство исповеди. Для прихожан, как отмечают священнослужители, вечер Страстной среды — особая возможность более подробно исповедоваться, чем в обычные дни, и с чистым сердцем пройти всю неделю и вступить в праздничное воскресенье.
В Страстную среду — на четвертый день после торжественного входа в Иерусалим, Спаситель напомнил апостолам, что он скоро будет предан и распят. Именно в ночь со вторника на среду к Иисусу Христу пришла раскаявшаяся грешница и омыла слезами и вытерла волосами его ноги, а голову — обильно помазала миром, сама того не ведая, подготовив тело его к погребению. Иисус отпустил ей ее грехи и рассказал ученикам притчу о двух должниках: двое мужчин должны были третьему 500 и 50 монет. Он простил им обоим, так как они не могли расплатиться. В ответ тот, кому он простил больше, возлюбил его больше. История указывает на стремление Христа призвать грешников к покаянию и даровать им прощение силой любви.
Именно в Страстную среду первосвященники, книжники и старейшины народа приняли окончательное решение погубить Спасителя. Иуда Искариот — один из двенадцати учеников Христа, согласился предать учителя за 30 сребреников. Он привел воинов в Гефсиманский сад и поцеловал Иисуса в щеку, указав тем на человека, которого необходимо схватить.
В Страстную среду перед Пасхой на утренней службе в последний раз за Великий пост проводится литургия Преждеосвященных Даров и читается с тремя земными поклонами молитва преподобного Ефрема Сирина «Господи и Владыко живота моего». До праздника Троицы, который в 2024 году отмечают 23 июня, земные поклоны, кроме как перед Плащаницей, не совершают.
— Пора закончить заготовку продуктов для пасхального стола.
— Можно начинать уборку дома.
— Пора идти в баню — приближается чистый четверг.
Первые три дня Страстной недели, в том числе и в Великий понедельник, положено сухоедение. То есть можно употреблять растительную, не подверженную термической обработке пищу: постный хлеб, ягоды, овощи, фрукты, сухофрукты, орехи и мед.
— Участвовать в увеселительных мероприятиях, в том числе праздновать дни рождения.
— Обижаться, злиться, скандалить, ссориться.
— Вышивать, шить, вязать.
— Венчаться и праздновать свадьбу.
— Неподходящий день, чтобы ходить на кладбище и поминать умерших.