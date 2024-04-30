Тепло и пасмурно. Уточненный прогноз погоды на 1 мая в Москве и Подмосковье
Какая погода ждет нас 1 мая? Aif.ru выяснил это у главного специалиста информационного портала «Метеоновости» Татьяны Поздняковой.
Какая погода ждет нас 1 мая? Aif.ru выяснил это у главного специалиста информационного портала «Метеоновости» Татьяны Поздняковой.
По ее словам, погода москвичей в праздник труда порадует теплом. Причем, не только дневным, но и ночным. Но, скорее всего, к ночи не обойдется без дождей по области.
«Атмосферное давление будет понижаться. Антициклон, который обеспечивал нам сухую солнечную погоду, сдает свои позиции. И поэтому не исключено, что 1 мая на западе Подмосковья во второй половине дня пройдут дожди. Есть вероятность, что сама Москва удержится без осадков, либо они начнутся в интервале 20−22 часа. Основные дожди сместятся на метеорологическую ночь 2 мая».
День будет облачный с прояснениями. Такой ясной солнечной погоды, как на днях, уже не будет. Ее будет определять циклон.
«Он принесет нам повышение температуры, — говорит Татьяна. — То есть, ночью она будет более высокая, чем та, что мы переживали до этого, и приблизится к отметке в пределах 11−13 градусов. Поэтому, эти длинные апрельско-майские праздники закончатся тем, что характер погоды будет меняться в сторону повышения температуры, за счет ночных значений. Днем температура сохранится на отметке в 18−20 градусов. Уже 2-го числа погоду, скорее всего, будет определять циклон. Поэтому ночная температура останется на уровне 10−13 градусов. А дневная погода будет более облачная, более ветреная, и из-за этого температура воздуха не будет столь велика, до +18 градусов».