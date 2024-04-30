Не будет черстветь 4 дня: рецепт мягкого ПП- кулича с изюмом
Пасха уже не за горами, и это прекрасная возможность порадовать себя и своих близких домашней выпечкой.
Пасха уже не за горами, и это прекрасная возможность порадовать себя и своих близких домашней выпечкой.
Прекрасным выбором станет мягкий ПП-кулич с изюмом, который останется свежим и не черствеет на протяжении четырёх дней, если придерживаться рекомендациям от опытных поваров. Данный рецепт не только полезен, благодаря сбалансированному составу, но и чрезвычайно вкусен.
Дрожжевая опара: В тёплой воде растворите дрожжи и мёд, добавьте немного муки, перемешайте до однородности и оставьте в тёплом месте на 15−20 минут, чтобы дрожжи активировались.
Тесто: В активированную опару добавьте остальную муку, оливковое масло, соль, цедру и ваниль. Тщательно замесите тесто. Если тесто кажется слишком жёстким, добавьте немного воды. В конце замеса добавьте изюм и ещё раз хорошо перемешайте.
Первый подъём: Накройте тесто полотенцем и оставьте в тёплом месте на 1−1,5 часа для подъёма.
Формирование кулича: После подъёма тесто разделите на части и сформируйте круглые булочки или один большой кулич. Выложите на противень, застеленный пергаментом.
Второй подъём: Дайте сформированной выпечке подняться ещё около 30 минут.
Выпекание: Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 30−40 минут, до золотистой корочки.
Остывание: После выпекания дайте куличу полностью остыть на решётке, чтобы избежать запотевания.
Храните кулич в прохладном месте, закутанный в чистое полотенце или в плотно закрытом контейнере, чтобы сохранить его мягкость на долгое время.
Этот рецепт позволит вам насладиться не только вкусом, но и пользой настоящего домашнего ПП-кулича, который останется свежим и вкусным до четырёх дней.