17:49 (мск), источник: ТАСС

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5

ТОКИО, 30 апреля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано у побережья Индонезии в Молуккском море. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Источник: Reuters

Эпицентр находился в 181 км к северо-западу от города Тернате с населением около 101 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 53 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

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