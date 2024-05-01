На грядки. Психиатр раскрыла, что надо делать на даче для укрепления семьи
Труд на огороде укрепляет психическое здоровье. Как это работает?
Труд на огороде укрепляет психическое здоровье. Как это работает?
В день труда, который многие из россиян проводят на даче, мы узнали о крепкой связи психического здоровья и садо-огородных работ.
Об этом aif.ru рассказала Директор Национального научного центра наркологии — филиала НМИЦ психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава России Татьяна Клименко:
Давняя фраза о том, что жизнь — это движение, легко подтверждается внимательным изучением окружающего. Кто больше двигается, тот дольше живёт, любознательные люди живут интереснее, а кто больше работает и работает с интересом — тот живет и дольше и интереснее.
Труд не только создал человека, как сказал когда-то классик. В результате труда многих поколений создана современная жизнь со всеми её возможностями, перспективами и комфортом. Только труд позволяет человеку воспользоваться всеми возможностям современного времени, и не только за счет получаемого финансового вознаграждения, но и за счет формирующегося в процессе труда умения управлять своим характером, настроением, умения общения с людьми, умения ценить свои достижения, помощь друзей, заботу со стороны близких.
В процессе труда формируется психическая устойчивость, эмоциональная уравновешенность, навыки саморегуляции. Труд — один из основных механизмов профилактики психических заболеваний.
И работа на даче, на приусадебном участке — это важный физический труд, очень полезный для здоровья свежий воздух, чувство удовлетворения от результатов собственного труда. Это профилактика скуки и брюзжания, совместная деятельность членов семьи разных поколений. Работа на даче позволяет достичь взаимопонимания, создает семейную общность и ощущение защищенности. А все это в целом — основа психического здоровья и профилактика психических расстройств.