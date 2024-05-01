Дачникам рассказали, чем подкормить клубнику до цветения
Перед тем, как приступить к подкормке клубники, необходимо привести в порядок грядки после зимы.
Перед тем, как приступить к подкормке клубники, необходимо привести в порядок грядки после зимы.
Это следует сделать сразу после таяния снега и высыхания почвы, чтобы удалить патогены, которые могли затаиться в клубничнике с прошлого сезона. Если использовали укрывной материал, его нужно снять, чтобы растения могли нормально «дышать». Очистите грядку от старой мульчи, чтобы избежать насекомых и инфекций. Об этом пишет Ogorod.ru.
После этого приведите в порядок сами кусты: удалите старые листья, усы и цветоносы. После обрезки растений, проведите прополку, удалив сорные растения, конкурирующие с клубникой за питательные вещества. Рыхлите землю вокруг кустов на небольшую глубину и окучите их, особенно взрослые растения.
Для первой подкормки клубники в средней полосе лучше всего использовать минеральные или органические удобрения. Мочевину или аммиачную селитру можно растворить в воде и применить на грядки. Удобрения с высоким содержанием азота помогут клубнике хорошо расти и развиваться. Подкормку лучше проводить в середине апреля в средней полосе и в марте в южных регионах. В областях с холодным климатом подкормку можно отложить до начала мая.
Важно уделить внимание правильной подготовке и уходу за клубникой после зимы, чтобы обеспечить растениям хороший старт перед новым сезоном.