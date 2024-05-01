02:39 (мск), источник: Московский комсомолец

Ожогов на листьях перца не будет: защитить рассаду поможет эта хитрость

В ближайшие недели дачники начнут высаживать рассаду перца в открытый грунт или теплицу, но после этого многие могут столкнуться с проблемой ожогов на листьях растений. Чтобы избежать этого, следует использовать определенные хитрости. Об этом пишет Хибины.

Источник: Екатерина Романова

Один из способов предотвратить ожоги на листьях — это своевременное закаливание рассады. Специалист Виктория Радзевская рекомендует выставить рассаду на несколько дней на веранду и днем размещать на улице.

Благодаря закаливанию, рассада перца адаптируется к условиям окружающей среды, что позволит избежать ожогов на растениях. Если же вы этого не сделали, можно воспользоваться другим советом.

«Я ставлю дуги над грядками и покрываю их укрывным материалом. Это помогает защитить рассаду от прямых солнечных лучей. Поэтому в первые дни растения всегда остаются под дугами. Только через неделю после посадки можно открыть перцы на короткое время. К этому времени они уже укоренились и начали активно расти», — объясняет Виктория Радзевская.

Эти методы необходимо учитывать, так как они помогут уменьшить стресс для растений, способствуют их здоровому развитию и повышают шансы на хороший урожай.

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