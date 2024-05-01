В Гидрометцентре спрогнозировали ночные заморозки до минус 7 градусов
В центре европейской территории, в том числе Москве и Московской области, в мае ожидается довольно комфортная погода.
В центре европейской территории, в том числе Москве и Московской области, в мае ожидается довольно комфортная погода.
Как рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по ночам температура в основном будет в пределах плюс 5−10 градусов, днём воздух станет прогреваться до плюс 15−20 градусов. В отдельные ночи прогнозируются заморозки с понижением температуры до минус 3 градусов. А днём температура будет не превышать плюс 3 градусов.
Так, одно из таких похолоданий, так называемые черемуховые холода, придёт в столичный регион в ближайшие дни. Температура по ночам будет стремиться к нулевой отметке. Днём северный ветер не даст прогреться воздуху выше плюс 10−12 градусов.
Прохладный май ожидается в Архангельской области. По ночам там максимум плюс 5 градусов, днём до плюс 13 градусов. Зато в Краснодарском крае и на побережье Черного моря по-летнему тепло — до плюс 26 днём и даже выше в отдельные дни. И ночи там тоже уже очень тёплые.
На большей части Сибири, Урала и Дальнего Востока температура в последний месяц весны ожидается в пределах нормы. В центральных и южных районах Красноярского края, в Восточной Сибири будет прохладнее обычного. Также, как и на побережье Приморского края. На юге Урала днём около плюс 20 градусов, ночью 6−11 градусов выше нуля. Это примерно как в Москве.
На юге Сибири днём около плюс 15 градусов, а по ночам плюс 2−7 градусов. В Красноярском крае в отдельные дни возможны заморозки с ночной температурой до минус 7 градусов. А днём температура будет в районе плюс 5 градусов.
На Дальнем Востоке самыми тёплыми регионами станут Приморье, юг Хабаровского края. Здесь, как и в средней полосе, по ночам плюс 7−12, днём до плюс 20 градусов. Заморозки маловероятны.
Дождливым май обещает быть в чернозёмных регионах — Воронежской, Тамбовской областях. На юге дожди с грозами. Много осадков прогнозируется в Красноярском крае, в Иркутской и Амурской областях.