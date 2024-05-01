10:32 (мск), источник: RT на русском

Синоптик Ильин: в Москве начнётся заметное похолодание

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о похолодании в Москве.

Сейчас в Ричмонде: +19° 0 м/с 73% 755 мм рт. ст. +19°
Источник: Агентство «Москва»

Он отметил, что в Москве сегодня без существенных осадков.

«Может, по Югу области к вечеру кратковременные дождики пройдут. Совсем непродолжительные. Сегодня днём потеплеет до +17…+20 °С, а далее начнётся заметное похолодание. Завтра в Москве температура понизится до +12…+14 °С, но обойдётся без осадков. Ветер северный», — сказал синоптик.

По словам Ильина, в пятницу — без осадков и похолодает на 4.

«+8…+10 °С в московской области. В отдельных районах на Северо-востоке может даже ещё на пару градусов прохладнее. В субботу начнёт приближаться циклон и потеплеет градуса на 3. +11…+16 с небольшим дождём. В воскресенье потепление ждать неоткуда. Температура расти не будет. +9…14 °С. Атмосферное давление будет падать. В воскресенье 735−738 мм ртутного столба», — заключил он.

Ранее в столичном отделении МЧС выпустили предупреждение о сильном ветре в Москве до конца 30 апреля.

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