Синоптик Ильин: в Москве начнётся заметное похолодание
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о похолодании в Москве.
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о похолодании в Москве.
Он отметил, что в Москве сегодня без существенных осадков.
«Может, по Югу области к вечеру кратковременные дождики пройдут. Совсем непродолжительные. Сегодня днём потеплеет до +17…+20 °С, а далее начнётся заметное похолодание. Завтра в Москве температура понизится до +12…+14 °С, но обойдётся без осадков. Ветер северный», — сказал синоптик.
По словам Ильина, в пятницу — без осадков и похолодает на 4.
«+8…+10 °С в московской области. В отдельных районах на Северо-востоке может даже ещё на пару градусов прохладнее. В субботу начнёт приближаться циклон и потеплеет градуса на 3. +11…+16 с небольшим дождём. В воскресенье потепление ждать неоткуда. Температура расти не будет. +9…14 °С. Атмосферное давление будет падать. В воскресенье 735−738 мм ртутного столба», — заключил он.
Ранее в столичном отделении МЧС выпустили предупреждение о сильном ветре в Москве до конца 30 апреля.