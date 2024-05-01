11:06 (мск), источник: Коммерсантъ

В Оренбуржье более 800 домов освободились от воды за сутки

В Оренбургской области за прошедшие сутки от воды освободились 806 жилых домов и 1368 приусадебных участков, сообщило МЧС России. В регионе остаются подтопленными 5900 домов и свыше 10 тыс. участков.

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Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, в Орске подтоплены 137 домов и 152 придомовых участка. В Оренбурге в зоне подтопления находятся 3800 домов и 7400 приусадебных участков. В общей сложности откачано уже около 677 тыс. куб. м воды.

В Оренбургской области действует режим ЧС федерального уровня. Паводок в регионе стал самым многоводным за всю историю наблюдений. По данным на 20 апреля, пострадавшими от паводка признаны 37,5 тыс. человек. Генпрокурор Игорь Краснов считает, что одной из причин весеннего затопления российских регионов стали проблемы с гидрологическими наблюдениями.

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