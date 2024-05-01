Огромный строчок нашел нижегородец в лесу
Жители региона делятся фотографиями с уловами весенних грибов.
Жители региона делятся фотографиями с уловами весенних грибов.
Огромный гриб нашел нижегородец в лесу в Ардатовском округе в апреле, об этом сообщается в telegram-канале «Нижний № 1».
По словам «тихого охотника», вес гигантского строчка составил 1 кг 720 г. Свою находку он планирует отварить и съесть.
Добавим, что мужчине крупно повезло с таким уловом. Например, в районе деревни Хахалы в Семеновском округе в этом году очень редко встречаются строчки и сморчки, по словам корреспондента ИА «Время Н», побывавшего в местном лесу в выходные. Но набрать грибов на вкусную закуску из «лесного мяса» на праздничный стол все же удалось. Делимся с нашими читателями красивыми фотографиями с прогулки по весеннему лесу.