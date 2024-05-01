В Аптекарском огороде расцвело Тихоокеанское кровоточащее сердце

«Дицентра красивая, или Разбитое сердце, или Сердцецвет красивый, или Тихоокеанское кровоточащее сердце, из семейства Маковых расцвела на Весеннем фестивале цветов в Ботаническом саду МГУ “Аптекарский огород”. Необыкновенное растение с цветами в форме сердца можно увидеть в Теневом саду у главного входа», — пояснили в пресс-службе.
В Ботаническом саду рассказали, что родиной Разбитого сердца является тихоокеанское побережье Северной Америки. Цветки бывают розовыми, пурпурными, желтыми и кремовыми, а листья напоминают папоротник. Летом растение зачастую впадает в спячку, а осенью вновь расцветает.
«Кроме того, сейчас в саду цветут тюльпановые реки, нарциссы, экзотические магнолии, ароматные черёмухи, рододендроны, миндаль, старые вишни, огромная черешня, рябчики, сон-трава, гиацинты и многие другие растения», — добавили в «Аптекарском огороде».
В пресс-службе уточнили, что у них скоро начинает распускаться сирень.