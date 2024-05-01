Чистый четверг. Что можно и что нельзя делать 2 мая 2024 года
2 мая 2024 года отмечается Чистый (Страстной) четверг, а также в этот день вспоминают Матрону Московскую.
2 мая 2024 года отмечается Чистый (Страстной) четверг, а также в этот день вспоминают Матрону Московскую.
2 мая 2024 года один из важнейших предпасхальных дней — Чистый (Страстной) четверг. Именно в Чистый четверг обычно начинаются приготовления к пасхальному застолью — принято печь куличи, делать творожные пасхи и красить яйца. Также в этот день Православные вспоминают Матрону Московскую.
В храмах 2 мая 2024 года совершают уникальные службы. Утром служится литургия Василия Великого, во время которой вспоминается центральное событие Тайной вечери — установление таинства причастия. Важно понимать, что хлеб и вино не обозначают человеческую плоть, речь идет о соединении с Господом по существу. Поэтому верующие стараются причаститься именно в четверг перед Пасхой, как это повелел Спаситель. Вечером православные идут в церковь на чтение «Двенадцати страстных Евангелий»: отрывков из Священного Писания о последних часах земной жизни Иисуса, о его аресте, суде, распятии и смерти. Во время службы принято стоять с зажженными свечами. В кафедральных соборах во время литургии совершается чин омовения ног. Во время вечерней службы читаются тексты Евангелий, в которых говорится о последних часах земной жизни Спасителя.
В этот день вспоминают Тайную вечерю: последнюю встречу и трапезу Иисуса Христа с учениками. Преломив хлеб и раздав апостолам, он сказал: «Приимите, ядите: сие есть Тело Мое». Потом подал чашу с вином со словами: «Пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая», а затем по очереди омыл ноги всем ученикам. Таким образом он установил таинство святого причастия (евхаристию).
Во время Тайной вечери Спаситель уже знал о грядущих испытаниях и сказал, что один из присутствующих вскоре предаст его. Каждый спрашивал: «Не я ли, Равви?», но Учитель не ответил. А через несколько часов Иуда Искариот продал Иисуса за 30 сребреников.
Великий Чистый четверг для верующих является символом полного духовного и физического очищения, ибо в этот день Иисус омыл ноги своим ученикам, показав им пример смирения истинного христианина и братской любви. Именно поэтому четверг стали называть Чистым.
В середину Страстной недели также вспоминают также молитву Христа в Гефсиманском саду и предательство Иуды. Зная, что ему должно пройти тяжелый путь по воле Божьей, но при этом страшась испытаний, как любой человек, Иисус молился в одиночестве: «Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты».
Матрона родилась в 1881 году в деревне в Тульской губернии. Она появилась на свет слепой, и родители даже хотели отдать дочь в приют, но ее матери приснился сон, в котором она увидела красивую белую слепую птицу. И ребенка оставили. Матрона уже в 8 лет лечила больных и предсказывала будущее людям. В 17 лет у девушки отнялись ноги. Но Матрона продолжала помогать людям и была перевезена в столицу. Неграмотная крестьянка, слепая, обездвиженная, бездомная поражала людей даром исцеления и провидения. Свою смерть она предсказала за три дня, и 2 мая 1952 года ее не стало. Матрону похоронили на столичном Даниловском кладбище, а ее могила сразу стала местом паломничества. Осенью 1999 года Матрону причислили к лику святых.
В этот день можно есть горячую постную пищу с растительным маслом. Это единственный день из Страстной недели, когда отходят от сухоядения.