Можно ли пенсионеру не платить взносы в СНТ?
Эксперт разъяснил разницу в субъектах платежей.
Эксперт разъяснил разницу в субъектах платежей.
Многие дачники воспринимают выход на пенсию как повод стать обладателем различных льгот и послаблений применительно к платежам, связанным с содержанием дачи. В этом есть определенная логика: люди считают, что они свое отработали и теперь им положены определенные преференции, в частности, по налогообложению. Увы, это далеко не так. Взносы на нужды СНТ и налоги — это совершенно не одно и то же. Так платить или не платить?
Отвечает юрист Сергей Коломийцев:
— Давайте сразу посмотрим на структуру платежей обычного дачника. Это, конечно, те самые целевые и членские взносы на нужды товарищества, в рамках которого находится дача пенсионера. Во-вторых, это коммунальные платежи — свет, вывоз мусора, если есть — газ
Льготы по снижению сумм оплаты или освобождению от них для определенных категорий граждан предоставляются по федеральным и региональным законам за счет средств федерального и местных бюджетов. Субъект этих льгот, естественно, те самые упомянутые имущественные налоги и коммунальные платежи. Положено пенсионеру не платить или платить в уменьшенном размере земельный налог — значит положено.
Однако целевые и членские взносы такой субъектностью не обладают. И статус пенсионера или иной льготный статус не освобождают граждан от обязанности их уплаты, согласно пункту 2 статьи 14 ФЗ-217, регулирующему жизнь садоводческих некоммерческих товариществ. СНТ — общественное объединение на общественных началах, а потому такого рода льготы здесь не действуют.
Тем не менее, если льгот по взносам очень хочется, можно воспользоваться законным путем их получения. Для этого общее собрание должно принять соответствующее решение: предоставить гражданину Н. такие-то послабления по таким-то статьям расходов СНТ. И желательно прописать такую возможность для всех желающих в уставе товарищества. Тогда уже общее собрание будет правомочно решать вопрос. И будет таким образом гражданином получена льгота или нет — полностью в компетенции собрания.