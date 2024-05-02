10:32 (мск), источник: Аргументы и факты

Можно ли пенсионеру не платить взносы в СНТ?

Эксперт разъяснил разницу в субъектах платежей.

Источник: Екатерина Романова

Многие дачники воспринимают выход на пенсию как повод стать обладателем различных льгот и послаблений применительно к платежам, связанным с содержанием дачи. В этом есть определенная логика: люди считают, что они свое отработали и теперь им положены определенные преференции, в частности, по налогообложению. Увы, это далеко не так. Взносы на нужды СНТ и налоги — это совершенно не одно и то же. Так платить или не платить?

Отвечает юрист Сергей Коломийцев:

— Давайте сразу посмотрим на структуру платежей обычного дачника. Это, конечно, те самые целевые и членские взносы на нужды товарищества, в рамках которого находится дача пенсионера. Во-вторых, это коммунальные платежи — свет, вывоз мусора, если есть — газ и т. п. В-третьих, это имущественные налоги (на землю, на строения).

Льготы по снижению сумм оплаты или освобождению от них для определенных категорий граждан предоставляются по федеральным и региональным законам за счет средств федерального и местных бюджетов. Субъект этих льгот, естественно, те самые упомянутые имущественные налоги и коммунальные платежи. Положено пенсионеру не платить или платить в уменьшенном размере земельный налог — значит положено.

Однако целевые и членские взносы такой субъектностью не обладают. И статус пенсионера или иной льготный статус не освобождают граждан от обязанности их уплаты, согласно пункту 2 статьи 14 ФЗ-217, регулирующему жизнь садоводческих некоммерческих товариществ. СНТ — общественное объединение на общественных началах, а потому такого рода льготы здесь не действуют.

Тем не менее, если льгот по взносам очень хочется, можно воспользоваться законным путем их получения. Для этого общее собрание должно принять соответствующее решение: предоставить гражданину Н. такие-то послабления по таким-то статьям расходов СНТ. И желательно прописать такую возможность для всех желающих в уставе товарищества. Тогда уже общее собрание будет правомочно решать вопрос. И будет таким образом гражданином получена льгота или нет — полностью в компетенции собрания.

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