03:44 (мск), источник: ТАСС

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Папуа — Новой Гвинее

СИДНЕЙ, 2 мая. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в Папуа — Новой Гвинее. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Источник: AP 2023

По его данным, эпицентр располагался в 101 км к востоку от города Кимбе (остров Новая Британия), где проживают 18,8 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 31 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

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