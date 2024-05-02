Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Папуа — Новой Гвинее
СИДНЕЙ, 2 мая. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в Папуа — Новой Гвинее. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
СИДНЕЙ, 2 мая. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в Папуа — Новой Гвинее. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр располагался в 101 км к востоку от города Кимбе (остров Новая Британия), где проживают 18,8 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 31 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.