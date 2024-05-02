14:44 (мск), источник: © РИА Новости

Вильфанд предупредил о заморозках в европейской части России

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Холодные воздушные массы из приполярных регионов вызовут ночные и утренние заморозки до минус 6 градусов в европейской части России 3—5 мая, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сейчас в Ричмонде: +16° 0 м/с 88% 758 мм рт. ст. +19°
Вильфанд предупредил о заморозках в европейской части России | Источник: © РИА Новости

«Росгидромет выпускает штормовое предупреждение. Сейчас все опасные явления на европейской территории страны связаны с резким понижением температуры… Завтра уже воздушные массы будут с северо-востока, из приполярных регионов. В ночные и утренние часы 3 мая ожидаются заморозки», — сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в Костромской области прогнозируются заморозки до минус 6, в Тверской, Ярославской, Ивановской, Владимирской областях — до минус 3, в Рязанской области — до минус 2, в Московской и Калужской областях — до минус 1.

«4−5 мая заморозки будут от 0 до минус 3 градусов даже в Астраханской области и в Калмыкии», — добавил синоптик.

Также, по его словам, 3—5 мая в Тамбовской, Воронежской, Ростовской областях ожидаются заморозки до минус 5 градусов, во всем Приволжском федеральном округе — до минус 6 градусов.

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