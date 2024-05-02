Вильфанд предупредил о заморозках в европейской части России
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Холодные воздушные массы из приполярных регионов вызовут ночные и утренние заморозки до минус 6 градусов в европейской части России
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Холодные воздушные массы из приполярных регионов вызовут ночные и утренние заморозки до минус 6 градусов в европейской части России
«Росгидромет выпускает штормовое предупреждение. Сейчас все опасные явления на европейской территории страны связаны с резким понижением температуры… Завтра уже воздушные массы будут с северо-востока, из приполярных регионов. В ночные и утренние часы 3 мая ожидаются заморозки», — сказал Вильфанд.
Он уточнил, что в Костромской области прогнозируются заморозки до минус 6, в Тверской, Ярославской, Ивановской, Владимирской областях — до минус 3, в Рязанской области — до минус 2, в Московской и Калужской областях — до минус 1.
«4−5 мая заморозки будут от 0 до минус 3 градусов даже в Астраханской области и в Калмыкии», — добавил синоптик.
Также, по его словам,