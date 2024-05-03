11:05 (мск), источник: Аргументы и факты

Грядка лечит. Учёные выяснили, чем полезны поездки на дачу

Однако если утруждать себя повышенными физическими нагрузками, толку не будет!

Источник: РИА "Новости"

Британские исследователи опубликовали научную работу, в которой показана связь между умеренной физической активностью и психическим здоровьем человека. Под физической активностью они подразумевают ходьбу, копание грядок и игру в гольф. Что касается последнего вида досуга, то он к российским реалиям имеет весьма отдалённое отношение. А вот два других, очевидно, у нас более востребованы. Особенно тот, что связан с огородничеством.

И для любителей активного дачного отдыха у британских учёных есть хорошая новость. Оказывается, он снижает риск некоторых психических расстройств и даже заболеваний.

Интенсивные нагрузки ни к чему

Исследование провели специалисты Университета Англия Раскин (Anglia Ruskin University). Оно опубликовано в журнале Neuroscience and Biobehavioural Reviews.

Учёные проанализировали открытые данные более чем четырёх миллионов человек. Их интересовала связь между физической активностью и эпизодами депрессии у этих людей. Кроме того, они обращали внимание на связь между активностью и тревогой (тут охват был куда меньше — около 65 тыс. человек), а также психозом и шизофренией (около 30 тыс. человек).

Изначально учёные хотели выяснить влияние на психическое здоровье всего спектра физических нагрузок. В него входили интенсивные силовые и аэробные тренировки, садоводство, гольф, ходьба, бег, неспешные прогулки.

Первый вывод, который сделали исследователи: высокоинтенсивные тренировки не помогают снизить риск депрессии (до этого бытовало мнение, что такой эффект существует). А в некоторых случаях упражнения с интенсивной нагрузкой могут даже навредить психике и привести к возникновению стресса.

Грядка-антидепрессант

Другое дело — умеренная и низкая физическая активность, такая, которая не предполагает больших энергетических затрат, значительного повышения частоты сердечных сокращений и потоотделения. Результаты показали, что она снижает риск развития и ухудшения симптомов депрессии на 23%, тревоги — на 26%, а психоза или шизофрении — на 27%.

Учёные утверждают, что они учитывали различия в полах, возрастных группах и принадлежность к географическим регионам. Результаты исследования не зависели от этих параметров — они оказались одинаковыми для мужчин и женщин всех возрастов и по всему миру.

«Осложнения психического здоровья — серьёзная проблема в сфере общественного здравоохранения, и их эффективное и своевременное предотвращение стало задачей первостепенной важности, — рассказал журналистам ведущий автор этого исследования, профессор общественного здравоохранения Университета Англии Раскин Ли Смит. — Эти психические состояния могут быть сложными и требуют комплексного подхода к лечению. Он может включать в себя фармакологические вмешательства, психотерапию и изменение образа жизни».

По словам учёного, чтобы повлиять на депрессию, необходимы точные рекомендации по физической активности. Ясно, что это не должны быть высокоинтенсивные упражнения — в них нет нужды. А вот умеренная нагрузка в виде работы в саду или ходьбы очень даже подойдёт.

Таким образом, доказано: поездка на дачу и прополка грядок благоприятно воздействуют на психическое здоровье, помогая снизить симптомы депрессии, тревожных расстройств и психозов. Конечно, вряд ли садоводство и огородничество могут целиком заменить приём антидепрессантов и седативных успокоительных препаратов (повторимся, снижение симптомов происходит приблизительно на четверть), но дополнить их действие они вполне способны.

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