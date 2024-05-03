Грядка лечит. Учёные выяснили, чем полезны поездки на дачу
Однако если утруждать себя повышенными физическими нагрузками, толку не будет!
Однако если утруждать себя повышенными физическими нагрузками, толку не будет!
Британские исследователи опубликовали научную работу, в которой показана связь между умеренной физической активностью и психическим здоровьем человека. Под физической активностью они подразумевают ходьбу, копание грядок и игру в гольф. Что касается последнего вида досуга, то он к российским реалиям имеет весьма отдалённое отношение. А вот два других, очевидно, у нас более востребованы. Особенно тот, что связан с огородничеством.
И для любителей активного дачного отдыха у британских учёных есть хорошая новость. Оказывается, он снижает риск некоторых психических расстройств и даже заболеваний.
Исследование провели специалисты Университета Англия Раскин (Anglia Ruskin University). Оно опубликовано в журнале Neuroscience and Biobehavioural Reviews.
Учёные проанализировали открытые данные более чем четырёх миллионов человек. Их интересовала связь между физической активностью и эпизодами депрессии у этих людей. Кроме того, они обращали внимание на связь между активностью и тревогой (тут охват был куда меньше — около 65 тыс. человек), а также психозом и шизофренией (около 30 тыс. человек).
Изначально учёные хотели выяснить влияние на психическое здоровье всего спектра физических нагрузок. В него входили интенсивные силовые и аэробные тренировки, садоводство, гольф, ходьба, бег, неспешные прогулки.
Первый вывод, который сделали исследователи: высокоинтенсивные тренировки не помогают снизить риск депрессии (до этого бытовало мнение, что такой эффект существует). А в некоторых случаях упражнения с интенсивной нагрузкой могут даже навредить психике и привести к возникновению стресса.
Другое дело — умеренная и низкая физическая активность, такая, которая не предполагает больших энергетических затрат, значительного повышения частоты сердечных сокращений и потоотделения. Результаты показали, что она снижает риск развития и ухудшения симптомов депрессии на 23%, тревоги — на 26%, а психоза или шизофрении — на 27%.
Учёные утверждают, что они учитывали различия в полах, возрастных группах и принадлежность к географическим регионам. Результаты исследования не зависели от этих параметров — они оказались одинаковыми для мужчин и женщин всех возрастов и по всему миру.
«Осложнения психического здоровья — серьёзная проблема в сфере общественного здравоохранения, и их эффективное и своевременное предотвращение стало задачей первостепенной важности, — рассказал журналистам ведущий автор этого исследования, профессор общественного здравоохранения Университета Англии Раскин Ли Смит. — Эти психические состояния могут быть сложными и требуют комплексного подхода к лечению. Он может включать в себя фармакологические вмешательства, психотерапию и изменение образа жизни».
По словам учёного, чтобы повлиять на депрессию, необходимы точные рекомендации по физической активности. Ясно, что это не должны быть высокоинтенсивные упражнения — в них нет нужды. А вот умеренная нагрузка в виде работы в саду или ходьбы очень даже подойдёт.
Таким образом, доказано: поездка на дачу и прополка грядок благоприятно воздействуют на психическое здоровье, помогая снизить симптомы депрессии, тревожных расстройств и психозов. Конечно, вряд ли садоводство и огородничество могут целиком заменить приём антидепрессантов и седативных успокоительных препаратов (повторимся, снижение симптомов происходит приблизительно на четверть), но дополнить их действие они вполне способны.