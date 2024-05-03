12:28 (мск), источник: Аргументы и факты

5 простых советов. Врач рассказал, как избежать травм в саду и огороде

Aif.ru собрал несколько простых советов, как уберечь себя от травмы на даче.

Источник: РИА "Новости"

Дачная страда в разгаре. Как не получить травмы, работая на даче, aif.ru рассказал руководитель Клиники реконструктивной хирургии конечностей и таза НМИЦ травматологии и ортопедии им. акад. Г. А. Илизарова Минздрава России Алексей Гринь:

1. От повреждений острым садовым инструментом (совком, лопатой, граблями, тяпкой, вилами, пилой):

  • Соблюдайте технику безопасности;
  • Используйте защитную одежду, закрывающую открытые участки тела;
  • Наденьте прочную обувь с жёсткой подошвой, перчатки и очки;
  • Тщательно организуйте рабочее место. Так, чтобы не было ничего лишнего;
  • После работы уберите рабочий инвентарь на место.

2. От травмы при переносе тяжестей:

  • Переносите тяжести с помощником;
  • Пользуйтесь колёсной тачкой;
  • Не применяйте большую силу при поднятии тяжестей или выдёргивании корней;
  • Пользуйтесь рычагом, чтобы подкапывать корни.

3. От мозолей на руках:

  • носите перчатки;
  • работайте сухими руками.

4. От травм из-за шипов растений, острых веток:

  • внимательно смотрите перед собой;
  • пользуйтесь защитными перчатками;
  • носите очки.

5. От травм при копании земли.

  • выберите лопату по росту — стоя на земле древко лопаты должно доставать до подмышек;
  • копайте попеременно с правой и левой руки;
  • периодически отдыхайте;
  • перемежайте копание с другой работой, при которой задействованы другие группы мышц.

Если вы наступили на ржавый гвоздь или поранились ржавыми граблями, то не паникуйте, а попытайтесь вытащить застрявший гвоздь из конечности. Далее промойте рану проточной чистой водой, обработайте раствором йода или зелёнкой, наложите давящую чистую повязку и обратитесь в травмпункт. Если гвоздь удалить не получается, то обработайте место травмы антисептиком, наложите мягкую повязку так, чтобы не травмировать себя ещё больше при случайном касании, вызовите скорую помощь. Если при травме появилось сильное кровотечение, то наложите кровоостанавливающий жгут выше уровня повреждения, запомните или запишите время наложения и срочно вызовите скорую помощь!

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