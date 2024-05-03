5 простых советов. Врач рассказал, как избежать травм в саду и огороде
Aif.ru собрал несколько простых советов, как уберечь себя от травмы на даче.
Aif.ru собрал несколько простых советов, как уберечь себя от травмы на даче.
Дачная страда в разгаре. Как не получить травмы, работая на даче, aif.ru рассказал руководитель Клиники реконструктивной хирургии конечностей и таза НМИЦ травматологии и ортопедии им. акад. Г. А. Илизарова Минздрава России Алексей Гринь:
1. От повреждений острым садовым инструментом (совком, лопатой, граблями, тяпкой, вилами, пилой):
2. От травмы при переносе тяжестей:
3. От мозолей на руках:
4. От травм из-за шипов растений, острых веток:
5. От травм при копании земли.
Если вы наступили на ржавый гвоздь или поранились ржавыми граблями, то не паникуйте, а попытайтесь вытащить застрявший гвоздь из конечности. Далее промойте рану проточной чистой водой, обработайте раствором йода или зелёнкой, наложите давящую чистую повязку и обратитесь в травмпункт. Если гвоздь удалить не получается, то обработайте место травмы антисептиком, наложите мягкую повязку так, чтобы не травмировать себя ещё больше при случайном касании, вызовите скорую помощь. Если при травме появилось сильное кровотечение, то наложите кровоостанавливающий жгут выше уровня повреждения, запомните или запишите время наложения и срочно вызовите скорую помощь!