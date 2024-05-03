В Центральной России объявили оранжевый уровень погодной опасности
В регионах Центрального федерального округа России объявлено предупреждение о погодной опасности в связи с грядущими заморозками, сообщает Гидрометцентр.
В регионах Центрального федерального округа России объявлено предупреждение о погодной опасности в связи с грядущими заморозками, сообщает Гидрометцентр.
В регионах Центрального федерального округа России объявлено предупреждение о погодной опасности в связи с грядущими заморозками, сообщает Гидрометцентр.
В Москве в ночь на 4 мая ожидается похолодание до 2 градусов мороза. В области столбик термометра может опуститься до минус 5 градусов Цельсия.
Предупреждение действует с вечера 3 мая до утра 4 мая.
Ночные заморозки ожидаются:
до минус 3 градусов — в Брянской, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Белгородской и Тверской областях;
до минус 4 градусов — в Калужской и Тульской областях;
до минус 5 градусов — во Владимирской, Воронежской, Липецкой и Рязанской областях;
до минус 6 градусов — в Ивановской и Ярославской областях;
до минус 7 градусов — в Костромской области.
Накануне Гидрометцентр сообщил, что похолодание с заморозками охватит европейскую часть России и доберется до ее южных регионов.
Дневные температуры в ближайшие дни в Московском регионе будут на 4−5 градусов Цельсия ниже климатической нормы.
«Значения средней суточной температуры будут отставать от климатической нормы на 4−5 градусов. Ночами будут возможны заморозки. Небо нередко будут закрывать облака, ограничивающие дневной прогрев воздуха», — говорилось в прогнозе.
Все это время днем в столице и области максимальная температура воздуха ожидается не выше 15 градусов, при этом 3 мая — не более 11 градусов, а 7 мая — не выше 12 градусов.