14:41 (мск), источник: РБК

В Центральной России объявили оранжевый уровень погодной опасности

В регионах Центрального федерального округа России объявлено предупреждение о погодной опасности в связи с грядущими заморозками, сообщает Гидрометцентр.

Сейчас в Ричмонде: +18° 2 м/с 88% 758 мм рт. ст. +20°
Источник: Агентство «Москва»

В регионах Центрального федерального округа России объявлено предупреждение о погодной опасности в связи с грядущими заморозками, сообщает Гидрометцентр.

В Москве в ночь на 4 мая ожидается похолодание до 2 градусов мороза. В области столбик термометра может опуститься до минус 5 градусов Цельсия.

Предупреждение действует с вечера 3 мая до утра 4 мая.

Ночные заморозки ожидаются:

до минус 3 градусов — в Брянской, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Белгородской и Тверской областях;

до минус 4 градусов — в Калужской и Тульской областях;

до минус 5 градусов — во Владимирской, Воронежской, Липецкой и Рязанской областях;

до минус 6 градусов — в Ивановской и Ярославской областях;

до минус 7 градусов — в Костромской области.

Накануне Гидрометцентр сообщил, что похолодание с заморозками охватит европейскую часть России и доберется до ее южных регионов.

Дневные температуры в ближайшие дни в Московском регионе будут на 4−5 градусов Цельсия ниже климатической нормы.

«Значения средней суточной температуры будут отставать от климатической нормы на 4−5 градусов. Ночами будут возможны заморозки. Небо нередко будут закрывать облака, ограничивающие дневной прогрев воздуха», — говорилось в прогнозе.

Все это время днем в столице и области максимальная температура воздуха ожидается не выше 15 градусов, при этом 3 мая — не более 11 градусов, а 7 мая — не выше 12 градусов.

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