Можно ли на Пасху работать на даче и в огороде?

Конечно, в Церкви нет категорического запрета на работу в саду или в огороде на Пасху, как, кстати, не запрещено и, например, ходить в этот день на кладбище. Но, занимаясь посевами и посадками, нельзя забывать про главную составляющую этого дня. Пасха — главный православный праздник года. И за домашними, бытовыми заботами нельзя забывать о том, что отмечается в этот день.
Пасха — центр церковного года, главное его событие. Как объясняет журнал «Фома», верующие начинают готовиться к ней за два месяца, и эта подготовка отражена в богослужебной жизни. Ежегодный богослужебный пасхальный путь увенчивается ночным Пасхальным богослужением, который пройдет в этом году в ночь с 4 на 5 мая 2024 года, — торжественным и ликующим. На нем каждый год читается Слово святителя Иоанна Златоуста, в котором говорится, что это праздник для всех — постившихся и нет, готовившихся усердно и как получалось. Христос ждёт в этот великий день каждого, кто захочет прийти к Нему. И христианину кажется странным отказываться от такого приглашения. А вот после службы каждый вправе заняться тем, чем сочтёт нужным, в том числе, огородом. То есть, на Пасху работать в огороде можно, но не вместо, а вместе с молитвой.
Кстати, давно подмечено, что после молитвы работа идёт бойче, и чудесным образом хватает и времени, и сил. Но все же не стоит рассчитывать на это. И если после службы вы чувствуете потребность отдохнуть, то дачно-огородные дела стоит отложить. На Пасху (как и в другое время) нельзя работать в огороде, если это связано с перенапряжением и подрывом здоровья. В остальном же препятствий нет.
Правда, есть ещё один нюанс. Вечером в Пасху в храмах совершается великая вечерня. Ещё ее называют «золотой». Эта короткая служба в первый день Пасхи обычно немноголюдна, но она дополняет и укрепляет пасхальную радость. Так что, если огородные дела можно сократить и есть желание помолиться, то лучше не пропускать и эту красивую праздничную службу. И пусть наши бытовые заботы не отодвинут и не затмят наше стремление к Богу.