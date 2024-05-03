Ученые проверили, правда ли женщины мерзнут сильнее мужчин
На данный момент стереотип не подтвердился.
На данный момент стереотип не подтвердился.
Считается, что женщины более чувствительны к холоду, чем мужчины, и могут мерзнуть даже при комнатной температуре. Однако исследований для проверки этого немного, поэтому ученые из США провели эксперимент, чтобы выяснить, насколько правдив сложившийся стереотип. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
В эксперименте участвовали 16 женщин и 12 мужчин. Ученые перед исследованием измерили у испытуемых ряд метаболических параметров, включая температуру кожи, тела и уровень бурого жира. В результате его окисления высвобождается энергия, которая согревает головной и спинной мозг, сердце и кровь в крупных сосудах.
Участникам исследования выдали одинаковую одежду и посадили на пять часов в комнату с регулируемой температурой, которую ученые меняли от 17 до 31.
При каждой смене температуры участников спрашивали, насколько комфортно они себя чувствуют и не мерзнут ли они. Также ученые следили, не возникает ли дрожь у испытуемых.
В результате исследователи не выявили различий в температурном восприятии мужчин и женщин, включая поглощение глюкозы, электрическую активность мышц и температуру кожи. Большинство добровольцев начинали мерзнуть и дрожать при схожих температурных значениях.
Также ученые установили, что минимальной комфортной температурой для женщин была 21,9°С, а для мужчин — 22,9°С.
Кроме того, у женщин при понижении температуры воздуха метаболические изменения начинались раньше, чем у мужчин, что помогало им сохранять тепло.
Ученые подчеркнули, что такое маленькое исследование не опровергнет и не подтвердит сложившийся стереотип. Чтобы сделать обобщающий вывод, необходимо проводить более крупные эксперимента с разнообразной выборкой участников.
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Анна Морозова