18:14 (мск), источник: Lenta.Ru

В небе над четырьмя российскими областями зафиксировали северное сияние

Северное сияние в ночь на 6 мая зафиксировали в небе над Московской, Ленинградской, Калужской и Тверской областями. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в Telegram-канале.

6
фотографий
6
фотографий

Появление северного сияния синоптики связали с начавшейся на Земле мощной магнитной бурей. По словам ученых Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики, она стала третьей по силе с начала 2024 года.

 Россия готовится к ядерным учениям. Из-за кого Путин пошел на это?
Кличко, Залужный или Порошенко. В России заявили, что США ищут замену Зеленскому
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»