В Северной Осетии после 30-градусной жары в горах выпал снег
Снег выпал в горных районах Северной Осетии после 30-градусной жары. Снегопад прошел в горах Ирафского и Алагирского районов.
Снег выпал в горных районах Северной Осетии после 30-градусной жары. Снегопад прошел в горах Ирафского и Алагирского районов.
По прогнозу ГУ МЧС по республике, температура воздуха 6 мая в горных районах опустится до −1°С, объявлено предупреждение о лавиноопасности, передает ТАСС.
Ранее в течение более двух недель в республике сохранялась теплая погода, температура достигала 30 градусов.