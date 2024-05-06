09:18 (мск), источник: Это Кавказ

В Северной Осетии после 30-градусной жары в горах выпал снег

Снег выпал в горных районах Северной Осетии после 30-градусной жары. Снегопад прошел в горах Ирафского и Алагирского районов.

Сейчас в Ричмонде: +20° 2 м/с 88% 759 мм рт. ст. +17°
Источник: AP 2023

По прогнозу ГУ МЧС по республике, температура воздуха 6 мая в горных районах опустится до −1°С, объявлено предупреждение о лавиноопасности, передает ТАСС.

Ранее в течение более двух недель в республике сохранялась теплая погода, температура достигала 30 градусов.

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