Надо ли поливать картофель на огороде?
Эксперт разъяснил особенности потребления влаги корневой системой.
Эксперт разъяснил особенности потребления влаги корневой системой.
Многим дачникам вопрос покажется странным. Ведь с картофелем они привыкли обходиться по-простому, то есть предоставить полив целиком силам природы. Будет дождь — он, мол, и польет. За это картофель (за отсутствие необходимости заботиться постоянно о влагоснабжении) многие и уважают. Но так ли все просто на самом деле?
Отвечает агроном Денис Терентьев:
— Если исходить из реалий и особенностей биологии картофеля, то да — в каких-то особых, отдельно прописанных в графике ухода поливах он не нуждается. Клубни сажаются обычно в уже хорошо увлажненную природой почву, кроме того, они сами по себе уже содержат необходимый для роста и укоренения запас влаги, так что излишки воды могут даже повредить, создав предпосылки для возникновения гнилей в различных частях растения.
Тем не менее при наступлении засухи, особенно если она сопровождается, например, горячими ветрами-суховеями, водная помощь картофелю не только просто понадобится, но и станет фактором выживания и более-менее приличного урожая. При жаре и засухе надо последить — как глубоко просохла почва в картофельной грядке? Если этот порог превысил 10 сантиметров, то пришла пора помочь картофелю соответствующим поливом.
Тогда под каждый куст картофеля надо в день выливать не менее трех литров влаги. Или же обильно проливать водой междурядья, но первый способ надежнее. Только еще одно условие, которое порождено сами фактом полива: на следующий день политый картофель — перед очередным поливом — надо обязательно рыхлить (естественно, очень аккуратно, чтобы не нанести механических повреждений ни стеблю, ни листьям). Делается это, чтобы не возникала сухая корка, которая только ухудшит положение дел. После прекращения засушливого периода от таких поливов можно и отказаться.
А вот при возвратных заморозках, накануне их от полива лучше отказаться. Окучивание почвой защитит картофель лучше влаги. Она вполне подходит многим огородным культурам в качестве защиты от похолодания, но картофель в этом случае исключение.