Маяться холодом: когда в центр России вернется весеннее тепло
Холодная погода в начале мая охватила всю западную часть России. Вторая половина месяца компенсирует низкие температуры его начала.
Холодная погода в начале мая охватила всю западную часть России. Вторая половина месяца компенсирует низкие температуры его начала.
Низкая температура с осадками и ветром останется до конца недели, сообщили метеорологи. Погода, по их прогнозам, станет комфортной только ко второй половине месяца. Садоводам и огородникам в этот период нужно проявить максимум внимания, чтобы помочь растениям пережить похолодание, напомнили эксперты.
Московский регион оказался во власти холодного фронта, во вторник утром в Москве и Подмосковье даже выпал снег. Так, в подмосковных Кашире и Коломне выпало до 7 мм осадков, рассказала «Известиям» главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. В Волоколамске, по ее словам, утром 7 мая и вовсе лежало 2 см снега.
А за сутки 7 мая, как указала метеоролог, в Москве местами выпало до 40% месячной нормы осадков.
— 8 и 9 мая также прогнозируются снег и дождь, но со значительно меньшей интенсивностью, такого количества, как к вечеру вторника, уже не будет, — отметила она.
Небольшие и умеренные осадки ожидаются, по ее словам, до конца недели.
— Но после 10 мая это будет дождь без мокрого снега, — заверила Татьяна Позднякова.
Теплом предстоящие праздничные дни столичный регион тоже не порадуют. Отклонение температуры воздуха от нормы может составить до 10 градусов, предостерегла метеоролог.
— Начиная с
В понедельник, 6 мая, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице принято решение возобновить подачу тепла в жилые дома и социальные объекты.
«Подача тепла продолжится до установления регламентных дневных и ночных температур воздуха, позволяющих завершить отопительный сезон», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Температура воздуха поднимется до комфортных значений +15…+19 ℃ тепла только ко второй половине мая, добавила Татьяна Позднякова.
— Раньше ждать всплеска тепла не стоит. Насколько активным он будет, сказать сложно. Потому что бывали годы, когда апрель был теплым, а первые десять дней мая — очень холодными. Также выпадал снег, а потом очень быстро приходило тепло. Буквально в течение одного дня южный циклон приносил осадки и повышение температуры, — поделилась метеоролог.
По ее словам, есть надежда, что и в этом году ситуация с погодой в мае будет развиваться по схожему сценарию.
— То есть первая половина месяца будет холодная, а потом произойдет определенная компенсация за наши страдания в майские праздники, — полагает она.
Холодная погода в начале мая захватила всю западную часть страны, следует из данных на сайте Гидрометцентра.
— Огромная территория оказалась подвержена вторжению арктического воздуха с акватории Северного Ледовитого океана, а погода вернулась почти на месяц назад, — отметили там.
Циклон, который принес неустойчивую погоду в центр Европейской России, отправился в Поволжье. Так, в среду, 8 мая, в части регионов Приволжского федерального округа ожидается кратковременный дождь. Будет ветрено: порывы могут достигать 15−20 м/с. При этом в теплом секторе циклона температура воздуха в дневные часы составит +18…+23 ℃, а местами — +8…+13 ℃.
В четверг, 9 мая, пройдут небольшие и умеренные дожди, к ним добавится мокрый снег, сохранится ветер с порывами до 20 м/с. Существенно похолодает, днем термометры покажут до +9 ℃. В пятницу, 10 мая, дожди почти прекратятся, небольшие осадки ожидаются лишь местами, но будет пасмурно.
В Башкирии в среду возможны кратковременные грозовые дожди.
— На Верхней Волге 8 мая также прогнозируются осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, ночью — местами сильные. Ожидается налипание мокрого снега, местами установится временный снежный покров, возможен гололед, — предостерегли в Гидрометцентре.
Отдельные порывы ветра составят 15−20 м/с. Лишь к
Такая холодная погода может доставить хлопоты садоводам и огородникам, рассказал «Известиям» агроном, специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов. Некоторые дачники, по его словам, уже успели посадить картофель.
— Если его сейчас окучить, то ничего страшного. Окученный картофель, даже если он сейчас немного замерз, сможет отрастить новые побеги, — пояснил он. — Запас питания для этого в клубне достаточный, и урожай должен быть неплохой, если погода будет дальше более-менее нормальной.
Капуста в открытом грунте, по словам эксперта, может выдержать −2…-3 градуса, но лучше ее всё же закрыть пленкой или банками.
— Многие владельцы поликарбонатных теплиц в теплые дни поддались искушению и высадили в них рассаду. Теперь ее нужно дополнительно защитить, поскольку поликарбонат тоже выдержит температуру не ниже −2 градусов, — добавил Владимир Викулов.
Резкие перепады температуры воздуха и грунта могут нарушить рост рассады и даже привести к ее гибели, предостерег эксперт.
— Если есть возможность поставить в теплице какие-либо обогреватели, это может спасти растения. Либо можно сделать в самой теплице небольшие укрытия-парнички, накрыв грядку любым материалом, пропускающим свет. Это поможет рассаде помидоров и огурцов выдержать холода, — посоветовал Владимир Викулов.
Цветок — самая уязвимая и неустойчивая к морозу часть растения, напомнил он. Поэтому важно защитить от холода и цветущие садовые деревья.
— Если растение ценное и небольшое, то стоит накрыть его, сделать временный чехол на эти дни. Это позволит сохранить и листву, и цветы, — посоветовал он.
Большие сады и деревья, по словам эксперта, можно спасти от заморозков с помощью дыма (дымления) и воды (дождевания).
— Дымовая завеса от костра помогает закрыть растения от холода. Однако дымление применять на своих участках сложнее, соседи вряд ли будут приветствовать такое мероприятие, — отметил эксперт.
Метод дождевания, по его словам, подразумевает смачивание растения с помощью специальных установок. Это позволяет защитить его от мороза за счет высокого коэффициента поглощения тепла, которым обладает вода.
Особенно критичны, по словам Владимира Викулова, часы перед рассветом. Цветущие кустарники и декоративные растения, такие как розы и гортензии, тоже нужно укрыть, чтобы уберечь от мороза.