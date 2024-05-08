Как подкислить почву под садовой голубикой?
Эксперт объяснил, что роднит торф и кофейную гущу.
Эксперт объяснил, что роднит торф и кофейную гущу.
Садовая голубика хотя и набирает популярность на наших дачных участках в последние годы, однако до вершин рейтингов ей пока еще далековато. И главная причина — культура довольно капризная, требующая внимания и в немалой степени терпения. Да, итоговый результат того стоит, но вот путь к нему… Взять хотя бы не совсем традиционный выбор почв: голубика предпочитает кислые, а на нейтральных раскрывает свой потенциал далеко не полностью. Приходится идти ей навстречу и приводить землю под ней в кислое состояние. Но как именно это сделать? Разбираемся с экспертом.
Отвечает агроном Денис Терентьев:
— Ну, начнем с того, что существует целый комплекс удобрений в широкой продаже, предназначенных именно для повышения кислотности почвы. Они, как правило, основаны на соединениях серы и вносятся наряду с прочими стандартными подкормками. Их главное достоинство — дают «долгоиграющий» эффект, в отличие от многих прочих средств.
Не менее надежен в качестве подкислителя — старый добрый торф. Собственно, под голубику изначально и должна создаваться сильно насыщенная торфом почва, но в течение всей жизни растения его можно постоянно добавлять. Эффект появится при таком раскладе не очень быстро, но зато будет долог и надежен.
Если уж ситуация складывается так, что нужны оперативные меры, можно использовать обычные лимонную или яблочную кислоту. На 10 литров воды возьмите 5−6 г указанных кислот, лучше всего в виде порошка, разведите и поливайте почву под голубикой. 10 литров такого раствора надо лить на 1 квадратный метр площади, где у вас растет голубика. Кстати, хорошо подкислить почву может элементарная кофейная гуща. Но при применении ее, равно как и указанных кислот, — это будет разовым мероприятием, радикально показатель кислотности вы ими не измените, поэтому следующим этапом должно быть применение торфа или специальных удобрений.
Для поддержания комфортного голубичного уровня кислотности не забывайте использовать мульчу в виде еловых иголок: пока они сохраняют свежесть (то есть — зеленого цвета) они прекрасно справляются с ролью органического подкислителя. Пожухлые же, конечно, надо убирать, заменяя на свежие.